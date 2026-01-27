Navijači PAOK-a koji su poginuli u Rumuniji bili su iz Aleksandrije i Imatije, iz Grčke

Izvor: Screenshot/Twitter/@romanya_haber

Prema navodima rumunskih medija, u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubilo sedam navijača PAOK-a. Grupa navijača iz Grčke bila je na putu ka Francuskoj, prema posljednjim informacijama.

Navijači su krenuli iz Aleksandrije i Imatije na put u Francusku gdje će PAOK u četvrtak odmjerti snage sa Lionom u okviru Lige Evrope. Kako se može vidjeti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, kombi u kojem su se nalazili navijači pokušao je da obiđe drugo vozilo, ali je iz još uvijek nerazjašnjenih okolnosti prešao u suprotnu saobraćajnu traku, direktno na kamion koji je nailazio. Usljed snažnog sudara, vozilo je u potpunosti uništeno u veoma kratkom vremenskom periodu.

U ovoj tragediji stradalo je sedam osoba, dok su tri putnika preživjela i zadobila tjelesne povrede, ali su u kritičnom stanju. Na licu mjesta su potresni prizori, a fotografije i snimci prikazuju gotovo neprepoznatljiv kombi pored autoputa. Policijske ekipe i hitna pomoć brzo su stigle na mjesto nesreće i započele uviđaj.

Nerseća je nastala tako što je vozač minibusa krenuo u preticanje kamiona, prešao u drugu traku i nije se vratio u svoju, već ostao u lijevoj traci u kojoj se pojavio kamion. Tada je nastao lančani udes u kojem su učestvovala četiri vozila, vozač minibusa je preminuo na licu mjesta.