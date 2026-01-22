Do nesreće je došlo usled sudara dva putnička automobila.
U nikšićkom naselju Grebice sinoć je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, prenosi Dan.
Prema najnovijim informacijama, u udesu je pet osoba zadobilo teške tjelesne povrede i svi su transportovani u Opštu bolnicu Nikšić, gdje je u toku medicinska dijagnostika i zbrinjavanje.
U evakuaciji povrijeđenih učestvovali su pripadnici nikšićke Vatrogasno-spasilačke jedinice i Interventne jedinice policije, koji su povrijeđene predali ekipi Hitne medicinske pomoći Nikšić.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 21:15 časova.