Ukrajinske snage su objavile snimak kako dronom uništavaju rusku grupu vojnika na konjima, a iza napada stoje operateri bataljona bespilotnih sistema "Gvozdeni sokolovi".

Izvor: Facebook/Printscreen/Батальйон безпілотних систем 67 ОМБр

Operateri bataljona bespilotnih sistema "Gvozdeni sokolovi", u sastavu 67. zasebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, zaustavili su napredovanje ruskih trupa na konjima u području Oleksijivke, na pravcu Oleksandrivka-Novopavlivka.

Snimak objavljen na društvenim mrežama

Kako prenosi Ukrinform, jedinica je o tome obavijestila javnost putem Fejsbuka i objavila video-snimak. Neprijateljski konjički juriši nisu legenda, već stvarna pojava - koliko god to zvučalo apsurdno.

Infiltracija u malim jurišnim grupama, čak i uz pomoć životinja

Ruske snage i dalje pokušavaju da se infiltriraju u malim jurišnim grupama, koristeći ne samo vojnu tehniku, već i životinje.

"Žao nam je konja, ali su oni preživjeli, za razliku od zeca" naveli su vojnici u opisu snimka uništene neprijateljske konjičke jurišne grupe u području Oleksijivke.

Uništeno vozilo sa ruskim vojnicima kod Mirnohrada

Kako je ranije izvijestio Ukrinform, operateri FPV dronova 79. zasebne vazdušno-desantne jurišne brigade "Tavrija" uništili su automobil sa ruskim vojnicima koji su pokušavali da se probiju ka centru Mirnohrada u Donjeckoj oblasti, s ciljem jačanja borbenih sposobnosti Oružanih snaga Rusije.