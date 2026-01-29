Američki izaslanik se obrukao na mirovnim pregovorima Ukrajine i Rusije. Navodno je riječ o Stivu Vitkofu.

Visoki američki izaslanik, koji je dio američke delegacije koja posreduje u mirovnim pregovorima Ukrajine i Ruske Federacije, se propisno obrukao prema ekskluzivnim saznanjima "Kijev Independent-a" jer ne zna skoro ništa o uzroku rata u Ukrajini, a pokazao je i nerazumijevanje političkog sistema Ukrajine. Nije poznato o kome se radi, ali informacije ukrajinskog portala ukazuju da se radi o Stivu Vitkofu, specijalnom Trampovom izaslaniku.

Kako dalje navodi kijevski list, ukrajinska delegacija je šokirana njegovim pristupom i neznanjem. Američku delegaciju čine Stiv Vitkof (specijalni američki izaslanik) i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ne poznaje Ustav i rat u Ukrajini mu traje duže od Drugog svjetskog rata

Ukrajinski list tvrdi da je Vitkof izjavio da je Kirilo Budanov, direktor kancelarije predsjednika Ukrajine i bivši šef ukrajinske vojne slućbe, aktuelni potpredsjednik Ukrajine. Ukrajina, inače, nema potpredsjednika već je prema Ustavu predsjednik najmoćnija politička figura.

Ukoliko predsjednik države iz nekog razloga ne može da obavlja svoju funkciju, ovlašćenja prelaze privremeno na predsjednika parlamenta. Šef kancelarija predsjednika koordišine između državnih agencija, sarađuje sa parlamentom, bezbjednosnim institucijama i sarađuje sa stranim saveznicima.

Takođe, navodi se da Vitkof navodno nije znao kada je počeo rat u Ukrajini - 24. februara 2022. godine. Taj američki izaslanik, za koga se navodi da je Vitkof, se branio riječima da to i nije toliko važno, ali je pogriješio i oko trajanja sukoba jer je izjavio da rat u Ukrajini traje duže od Drugog svjetskog rata, međutim možda je mislio na 2014. godinu kada su krenuli prvi sukobi na poluostrvu Krim.

"Mislim da je ovo sada najduži rat. Traje duže od Drugog svjetskog rata. U ovom trenutku, još traje", navodno je rekao Stiv Vitkof.