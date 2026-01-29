Tramp zamolio Putina da ne bombarduje Kijev dok traje ledeni talas.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je lično pozvao i zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina i zamolio ga da prekine sa bombardovanjem gradova u Ukrajini dok traje ledeni talas, prenose "RIA Novosti". Rusija ne prestaje da napada prije svega Kijev, a i druge ukrajinske gradove, usred noći zbog čega se ćesto dešava da gradovi ostaju bez struje i grijanja dok traju velike hladnoće u tom dijelu istočne Evrope.

"Lično sam zamolio predsjednika Putina da ne granatira Kijev i druge gradove nedelju dana tokom ove izuzetne hladnoće. On je pristao da to učini.

Moram da vam kažem nešto. Ovo je bilo veoma zadovoljavajuće, oni (Ukrajina) nikada nisu osjetili ovakvu hladnoću", navodno je izjavio Tramp tokom sastanka sa svojim najbližim saradnicima.

Britanski "Telegraf" piše da je dogovoren prekid vatre na nedelju dana. Rusija će, prema tom dogovoru, obustaviti sve raketne napade na ukrajinske gradove na period od sedam dana.

Da podsjetimo, prethodne nedelje održan je novi mirovni samit u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Učestvovale su ruska, ukrajinska i američka delegacija i najviše se pregovaralo o teritorijalnim pitanjima, ali nije ostvaren konkretan napredak po pitanju završetka rata koji za manje od mjesec dana ulazi u petu godinu.