Kremlj tvrdi da nikada nije odbijao direktne mirovne pregovore i da bi Ukrajini bio garantovan bezbjedan dolazak ruskog glavnog grada

Izvor: YouTube/Screenshot/CNN/Profimedia

Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski može doći u Moskvu ukoliko je spreman da se sastane s Putinom, navodeći da bi Rusija u tom slučaju garantovala njegovu bezbjednost.

Komentare o mogućim mirovnim pregovorima Ušakov je dao u srijedu, 28. januara, a objavio ih je novinar Rossiya TV-a Pavel Zarubin.

Osvrćući se na izjave ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andreja Sibige o spremnosti Zelenskog na direktan sastanak s Putinom, Ušakov je rekao da to pitanje „nije novo“ za Kremlj.

Prema njegovim riječima, mogućnost sastanka sa Zelenskim već je više puta razmatrana tokom telefonskih razgovora s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom. Ušakov je naglasio da Rusija „nikada nije odbila i ne odbija“ ovaj format mirovnih pregovora.

„Najvažnije je da ti kontakti budu dobro pripremljeni i usmjereni ka postizanju konkretnih, pozitivnih rezultata“, rekao je Ušakov, dodajući da je Putin u više navrata poručio da bi, ukoliko je Zelenski spreman na sastanak, Rusija uputila zvaničan poziv i garantovala mu bezbjednost i odgovarajuće radne uslove.

Sibiga je ranije, u intervjuu za „Evropsku pravdu“, kazao da je Zelenski spreman na sastanak s Putinom, ističući da pitanja kontrole nad Zaporoškom nuklearnom elektranom i teritorijalni sporovi ostaju neriješeni u pokušajima da se rat okonča.

Ove izjave dolaze nakon prvih direktnih ukrajinsko-ruskih pregovora održanih prošle sedmice, u okviru američke mirovne inicijative. Razgovori su vođeni tokom dvodnevnih zatvorenih trilateralnih sastanaka Ukrajine, Rusije i SAD-a u Abu Dabiju.

Zelenski je te razgovore opisao kao „konstruktivne“, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio da je „još mnogo posla pred svima“, uz ocjenu da atmosfera i dalje nije prijateljska.