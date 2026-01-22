NATO razmatra mogućnost da Danska dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama izgradnju novih vojnih baza na Grenlandu, autonomnoj teritoriji Danske, saznaje CNN od zvaničnika Alijanse.

Među predlozima koji su razmatrani na juče održanim sastancima zvaničnika NATO, a koji je iznijet i u prethodnim razgovorima između članica Alijanse i generalnog sekretara NATO Marka Rutea, jeste i mogućnost da Danska dozvoli SAD da izgrade više novih vojnih baza na Grenlandu.

CNN od neimenovanog zvaničnika NATO saznaje da bi te baze bile "izgrađene na zemljištu koje se smatra suverenom američkom teritorijom" na najvećem ostrvu na svijetu koje je sada danska autonomna teritorija.

Američka televizija navodi da nije jasno da li bi taj predlog na kraju bio dio okvira na koji je predsjednik Donald Tramp aludirao u srijedu kada je nakon sastanka sa Ruteom objavio da odustaje od prijetnji carinama evropskim zemljama koje podržavaju Dansku, kao i od zauzimanja arktičke terittorije silom.

"Uopšteno govoreći, povećanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu je bilo glavna potka u razgovorima", rekao je zvaničnik za CNN.