Danas pretežno sunčano, do 20 stepeni

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz povremeno slabu i umjerenu oblačnost, uglavnom u kontinentalnim oblastima.

Kako su saopštili iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. u jutarnjim satima, na sjeveru po kotlinama, ponegdje je moguća kratkotrajna magla, u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 9, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.