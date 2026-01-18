Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev upozorio je Evropsku uniju da ne provocira američkog predsjednika Donalda Trampa slanjem vojnih trupa na Grenland, poručivši da bi takvi potezi mogli dovesti do dodatnih američkih carina evropskim zemljama.

Izvor: Youtube/European Commission

Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je sinoć da Evropska unija ne bi trebalo da ljuti američkog predsjednika Donalda Trampa slanjem vojnih trupa na Grenland.



"Draga Ursula 'Fajzer' fon der Lajen, ne provociraj tatu! Vratite svojih 13 vojnika koje ste poslali na Grenland", napisao je Dmitrijev na svom nalogu na mreži Iks i poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povećaju carine za jedan odsto za svakog evropskog vojnika na ostrvu, prenosi TASS.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)January 17, 2026

Ranije juče su predsjednici Evropske komisije i Evropskog Saveta, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta, izjavili da će Trampove nove tarife, koje je najavio na robu iz osam evropskih zemalja, potkopati transatlantske odnose, upozorivši da te mjere prijete da američko-evropske odnose odvedu u silaznu spiralu.

Odgovarajući na nezadovoljstvo SAD predstojećim evropskim vojnim vežbama na Grenlandu, Fon del Lajenova i Košta su napomenuli da "predstojeće danske vježbe uz učešće saveznika i u skladu sa ciljem jačanja arktičke bezbjednosti ne predstavljaju prijetnju nikome".

Tramp je prethodno objavio na svojoj društvenoj platformi Truth Social da će SAD početi da uvode carine od 10 odsto na uvoz robe iz Velike Britanije, Njemačke, Danske, Holandije, Norveške, Finske, Francuske i Švedske i najavio je da će te carine ostati na snazi dok sve strane ne postignu saglasnost o pitanju "potpunog i kompletnog preuzimanja Grenlanda od strane SAD".

Američki predsjednik je potvrdio da ta odluka stupa na snagu 1. februara i najavio da će od 1. juna carinska stopa biti povećana na 25 odsto.

Tramp je kritikovao namjeru evropskih zemalja da pošalju svoje snage na Grenland ocijenivši da je to "veoma opasna igra". Predsjednik SAD je rekao da je američko "vlasništvo nad Grenlandom neophodno za jačanje nacionalne bezbjednosti SAD" i efikasno raspoređivanje američkog sistema protivraketne odbrane Zlatna kupola.