Predsjednik Francuske Emanuel Makron osudio je prijetnje Donalda Trampa i poručio da podržava Dansku i Grenland.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron kaže da Francuska ostaje posvećena "suverenitetu i nezavisnosti država" dok izražava podršku Grenlandu i Danskoj. Oglasio se na platformi X gdje je odgovorio Trampu:

"Ni zastrašivanje ni prijetnja neće uticati na nas. Prijetnje Donalda Trampa su neprihvatljive. Evropljani će na njih odgovoriti jedinstveno i koordinisano ukoliko se potvrde. Obezbijedićemo poštovanje evropskog suvereniteta", zaključio je Makron.