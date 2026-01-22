Razmatra se opcija da SAD ne kupi cijelo ostrvo, već da dobije puni suverenitet nad određenim djelovima teritorije Grenlanda za vojne baze.

Američki predsjednik Donald Tramp juče je objavio da je postigao okvirni dogovor s NATO-om "u vezi s Grenlandom", a prema informacijama Njujork Tajmsa, u diplomatskim krugovima razmatrana je opcija po kojoj bi Sjedinjene Države dobile suverenitet nad manjim djelovima grenlandske teritorije kako bi tamo uspostavile vojne baze.

Razmatra se opcija da SAD ne kupi cijelo ostrvo, već da dobije puni suverenitet nad određenim djelovima teritorije Grenlanda za vojne baze. To bi bilo slično statusu koji Ujedinjeno Kraljevstvo ima nad svojim bazama na Kipru.

Sastanak u Davosu

Tramp je dogovor najavio na društvenoj mreži Truth Social nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Davosu, gde je održavan Svjetski ekonomski forum. Napisao je da su on i Rute "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, čitavom arktičkom regijom", ne iznoseći detalje. Dodao je da bi takvo rešenje, ukoliko se ostvari, bilo "odlično za Sjedinjene Države i sve zemlje NATO-a".

Samo nekoliko sati ranije Tramp je u govoru u Davosu poručio evropskim liderima da se neće zadovoljiti ničim manjim od američkog vlasništva nad Grenlandom, tvrdeći da je riječ o pitanju nacionalne bezbijednosti. Istovremeno je pokušao da ublaži poruke rekavši da SAD neće koristiti silu za preuzimanje teritorije, ali je naglasio da planira da koristi ekonomsku i diplomatsku moć kako bi Grenland "dobio". Pozvao je na "hitne pregovore", ismijavao evropske zemlje kao zavisne od SAD-a i upozorio da bi Danska i druge evropske države mogle snositi posledice.

Prijetio carinama

Zaprijetio je i konkretnim mjerama. Prije četiri dana Tramp je zaprijetio uvođenjem visokih carina nizu evropskih saveznika zbog njihove podrške statusu Grenlanda kao autonomne teritorije Danske. Međutim, nakon sastanka s Ruteom objavio je da SAD od 1. februara ipak neće uvesti carine od 10 odsto za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandiju i Finsku. Tokom vikenda prijetio je čak i povećanjem carina na 25 odsto od 1. juna.

"Na osnovu tog dogovora, neću uvesti carine koje je trebalo da stupe na snagu 1. februara", rekao je Tramp. Iako nije objavio sadržaj sporazuma, naveo je da se razgovori nastavljaju i o američkom protivraketnom štitu, koji bi djelimično bio smješten na Grenlandu. U Davosu je tvrdio i da bi dogovor bio na snazi "zauvijek".

"Imamo koncept dogovora. Mislim da će to biti veoma dobar dogovor za Sjedinjene Države, ali i za njih. Malo je složeno, ali objasnićemo to kasnije", rekao je Tramp za CNBC.

Rute: Predstoji nam još mnogo posla

Iz NATO-a su poručili da dogovor nije završen i da tek slijede razgovori s Danskom i Grenlandom. Portparolka NATO-a Alison Hart rekla je da će se rasprave među saveznicima o okviru koji je predsjednik pomenuo fokusirati na arktičku bezbijednost kroz zajedničke napore, posebno sedam arktičkih članica Saveza. Dodala je da će se pregovori između Danske, Grenlanda i SAD-a nastaviti kako bi se osiguralo da Rusija i Kina „nikada ne steknu uporište – ekonomski ili vojno – na Grenlandu“. Istovremeno je naglasila da Rute tokom sastanka s Trampom nije predložio nikakav kompromis oko suvereniteta.

Rute je nakon razgovora bio uzdržan. „Mislim da je večerašnji sastanak bio veoma dobar. Ali predstoji nam još mnogo posla“, rekao je agenciji AFP. Danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen izjavio je da Trampovi signali ipak djeluju smirujuće: „Rekao je da će pauzirati trgovinski rat. Rekao je da neće napasti Grenland. To su pozitivne poruke“.

"Grenland nije na prodaju"

Međutim, na Grenlandu su poruke primljene znatno oštrije. Grenlandska poslanica u danskom parlamentu Aja Kemnic Larsen poručila je da NATO nema mandat da pregovara o bilo čemu vezanom za Grenland bez učešća Grenlanđana.

"Ništa o nama bez nas", napisala je, nazvavši ideju da bi NATO odlučivao o suverenitetu ili rudnim bogatstvima Grenlanda „potpuno neprihvatljivom“. Slično je rekla i danska poslanica Saša Faksa, koja je za Skaj Njuz ocenila da dogovor koji Tramp pominje "nije stvaran":

"Dogovora ne može biti bez učešća Grenlanda. Oni su vrlo jasni – Grenland nije na prodaju".

Trampove prijetnje carinama izazvale su zabrinutost i kritike u Evropi, ali i nervozu na američkom tržištu. Volstrit je u utorak, prvog dana trgovanja nakon što je Tramp iznio prijetnje, zabilježio najgori dan od oktobra. Tramp je u Davosu pokušao da preuzme zasluge za rekordne vrijednosti akcija, ali je priznao da su ove nedelje pale "zbog Islanda", očigledno misleći na Grenland.

