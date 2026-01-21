Donald Tramp je u Švajcarsku stigao sa zakašnjenjem zbog problema sa avionom.

Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp upravo drži govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Tramp je u Švajcarsku stigao sa zakašnjenjem zbog problema sa avionom. Odmah po slijetanju u Davos, direktno je otišao na mjesto gdje održavanja govora.

"Divno je biti ponovo u Davosu i obratiti se svim prijateljima i ponekom neprijatelju", rekao je Tramp na početku.

Rekao je da se obraća poslovnim liderima, prijateljima i "nekolicini neprijatelja". Donosi, kako kaže, fenomenalne vijesti iz Amerike i poručuje da ekonomija cvjeta.

Dodao je da je SAD imala nevjerovatan ekonomski rast kakav zemlja ranije nije vidjela. Rekao da je Amerika "ekonomski motor" čitave planete.

"Evropa ne kreće u dobrom smjeru. Ne prepoznajem Evropu. Volim Evropu, želim da joj ide dobro, ali ona ne ide u dobrom pravcu", rekao je Tramp.

Donald Tramp drži govor u Davosu Izvor: CNBC-TV18/youtube

