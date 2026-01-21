Makron uzvratio Trampu nakon što ga je izvrijeđao u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu.

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izvrijeđao je i ponizio Emanuela Makrona, predsjednika Francuske, prilikom svog obraćanja u Davosu u Švajcarskoj na Svjetskom ekonomskom forumu. Prema riječima Trampa, on je za tri minuta ubijedio Makrona da podigne cijene ljekova u Francuskoj što sada oštro demantuje Jelisejska palata na svom "X" nalogu.

Tramp je izvrijeđao i ponizio Makrona u uživo prenosu. Njegovo obraćanje pratilo se širom svijeta i trajalo je skoro sat vremena.

Šta je Tramp rekao o Makronu?

Tramp nije birao riječi za Makrona sa kojim je u dobrom odnosu bio, barem dosad. Prvo je komentarisao njegov izgled i naočare koje nije skidao, a onda je ispričao da ga je za tri minuta ubijedio da podigne cijene ljekova kako mu ne bi uveo visoke carinske mjere od kojih je u međuvremenu odustao.

“Gledao sam ga juče sa tim lijepim naočarama za sunce. Šta se tu dogodilo?!

Razgovarao sam sa Makronom o cijenama ljekova. On je prvo odbio to, ali čim sam mu zaprijetio carinskim mjerama od 25 odsto na izvoz francuskih vina i šampanjaca, predomislio se.

Za tri minuta sam ga ubijedio. Tražio sam od njega da poveća cijene ljekova jer nas 30 godina tako zaje**vaju", rekao je Tramp prilikom današnjeg obraćanja u Davosu o Makronu.

Šta je Jelisejska palata odgovorila Trampu?

Jelisejska Palata se oglasila na zvaničnom "X" nalogu o tvrdnjama Trampa. Objavili su "gif" sa slikom Trampa i natpisom "Fake News" što sugeriše, prema njihovoj verziji, da američki predsjednik laže.

"Rečeno je da je francuski predsjednik Emanuel Makron povećao cijenu ljekova. On ne određuje njihove cijene.

One su regulisane od strane socijalnog osiguranja i zapravo su vrlo stabilne. Svako ko je kročio u bilo koju francusku apoteku to zna", navodi se u njihovoj objavi.