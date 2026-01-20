Ukrajinske snage zaustavile su ruski upad u Kupjansk, spriječivši Moskvu da grad iskoristi kao pregovarački adut. Ruski vojnici pokušavaju prodor kroz gasovod, ali ih eliminišu dronovi.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ukrajinske snage spriječile su ruske pokušaje infiltracije u Kupjansk, strateški važan grad na sjeveroistoku Ukrajine, čime je Moskva ostala bez značajnog aduta u mirovnim pregovorima. Ruski vojnici pokušavaju da uđu u grad kroz napušteni gasovod, ali ih ukrajinski dronovi eliminišu.

Kupjansk je ključno željezničko i logističko čvorište koje je Rusija zauzela 2022, ali su ga ukrajinske snage iste godine oslobodile. Moskva je poslednjih mjeseci pojačala napade kako bi grad iskoristila kao pregovarački pritisak na Kijev, ali bez uspjeha.

Ukrajinska vojska je nakon kritične situacije tokom ljeta preusmjerila dodatne snage, uključujući jedinice za dronove, i preuzela inicijativu. Iako se borbe u centru grada i dalje vode, ruske snage nisu uspjele da zadrže položaje.

Ukrajinski komandanti ocjenjuju da je sprječavanje dopremanja ruske teške opreme i ograničavanje njihovog prisustva u gradu velika i značajna pobjeda, iako potpuno čišćenje Kupjanska može potrajati još nekoliko mjeseci.

"Razumijemo da moramo da stvorimo odgovarajuće uslove kako bismo našem predsjedniku dali veći uticaj u pregovorima, jer se naša spoljna politika prvenstveno zasniva na uspjehu na ratištu“, rekao je pukovnik Maksim Golubok, načelnik štaba brigade Hartija.