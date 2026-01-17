Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je u petak da delegacija ide u SAD kako bi „razjasnila“ dokumenta pripremljena s Amerikancima, uzimajući u obzir stavove Rusije.

Ukrajinska delegacija stigla je danas u Sjedinjene Američke Države radi novih pregovora u Majamiju, na Floridi, o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom, saopštio je na društvenoj mreži X Kiril Budanov, šef kabineta ukrajinskog predsjednika.

„Imaćemo važne razgovore sa našim američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma“, napisao je Budanov, dodajući da su uz njega šef Službe bezbjednosti Rustem Umerov i glavni pregovarač David Arahami. Oni će razgovarati s izaslanikom predsjednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, kao i s Džaredom Kušnerom – Trampovim zetom i izaslanikom, te sa sekretarom SAD za kopnenu vojsku Denom Driskolom.

Budanov je poručio da Ukrajini treba pravedan mir i da se ide ka konkretnom rezultatu.

U nacrtu sporazuma za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije u Ukrajini i dalje nisu riješena ključna pitanja, prije svega pitanje teritorije. Istovremeno, Rusija nastavlja masovne napade, dok su nejasne i garancije bezbjednosti Ukrajine nakon eventualnog završetka sukoba.

„Ako sve bude finalizovano i američka strana da odobrenje, potpisivanje tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu bi moglo biti moguće iduće sedmice“, rekao je Zelenski.

Tramp je u srijedu za agenciju Reuters izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin „spreman da zaključi sporazum“, ali da su „Ukrajinci manje skloni tome“, te je zastoj pregovora pripisao upravo Zelenskom.