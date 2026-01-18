Naglasio je da informacije o toku mobilizacije direktno utiču ne samo na borbenu sposobnost ukrajinske vojske, već ih pažljivo prati i protivnik.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandar Sirski, osvrnuo se na učestale tvrdnje o navodnoj krizi na frontu izazvanoj nedovoljnom popunjenošću jedinica. Prema njegovim riječima, pitanje mobilizacije je izuzetno osjetljivo za svaku vojsku i ne može se svesti isključivo na statističke podatke.

Sirski je to izjavio u intervjuu za portal LB.ua.

„Sve što se tiče popune i mobilizacije predstavlja veoma osjetljivo pitanje za bilo koje oružane snage. To je tema u kojoj se ne može baratati samo brojkama“, rekao je on.

Naglasio je da informacije o toku mobilizacije direktno utiču ne samo na borbenu sposobnost ukrajinske vojske, već ih pažljivo prati i protivnik. Kako je naveo, Rusija sistematski koristi temu popune jedinica u svom informacionom ratu, pokušavajući da preuveliča probleme i formira negativne narative, što ponekad daje određene rezultate.

Istovremeno, glavnokomandujući je istakao da je trenutna situacija sa mobilizacijom znatno bolja nego prije nekoliko mjeseci. U poređenju sa stanjem od prije sedam mjeseci, Snage odbrane uspele su značajno da poboljšaju rezultate u ovom segmentu.

„Ono što mogu da kažem jeste da danas imamo mnogo bolje pokazatelje nego, na primjer, prije sedam mjeseci“, rekao je Sirski.

On pozitivne promjene povezuje sa unapređenjem rada teritorijalnih centara za popunu, odgovornijim pristupom komandanata, kao i opštim poboljšanjem saradnje svih dijelova Snaga odbrane. Posebno je ukazao na značaj obuke mobilisanih vojnika i kvalitetnog rada sa ljudstvom.

Prema njegovim riječima, najveći problemi nastaju tamo gdje izostaje odgovarajući ljudski odnos prema onima koji prolaze kroz proces mobilizacije. Upravo taj faktor, a ne samo brojnost ljudstva, često je ključan za efikasnost procesa i ukupno stanje u jedinicama.

Portal navodi da se u Ukrajini tokom 2026. godine očekuju promjene u sistemu mobilizacije. TSN.ua je, zajedno sa advokatom Romanom Uhovim, objasnio koje promjene se zaista mogu očekivati tokom ove godine.

Sirski je, između ostalog, naglasio da zaposleni u teritorijalnim centrima za popunu nemaju pravo da zadržavaju građane. Prema proceduri, mogu samo da sačine zapisnik, uruče poziv ili, u slučaju mobilizacionog naloga, upute osobu u sabirne centre.

Ranije je takođe navedeno da će se od 1. januara 2026. godine pozivi za mobilizaciju u Ukrajini uručivati po novim pravilima.