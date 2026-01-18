Uspjeh „Hartije“, često nazivane „brigadom milijardera“, izgleda da je okončao višenedjeljni spor između Rusije i Ukrajine oko kontrole nad strateški važnim gradom.

Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji se obogatio trgovinom žitaricama, razmišljao je o svom novom životnom pozivu dok je, u polumraku hotela u Harkovu, svirao Betovenovu kompoziciju „Za Elizu“ na koncertnom klaviru – obučen u vojnu uniformu i sa punom ratnom opremom. „Da, ja sam biznismen, a sada sam i komandant vojne jedinice u Ukrajini“, rekao je on.

Laka pješadijska jedinica koju je osnovao prije gotovo četiri godine – 13. brigada „Hartija“ – započela je kao grupa civila dobrovoljaca, finansirana njegovim ličnim bogatstvom i podrškom drugih imućnih donatora. Ove nedjelje, „Hartija“ je podigla ukrajinsku zastavu nad Kupjanskom, potisnuvši ruske snage i pruživši snažan moralni podsticaj zemlji koja se suočava s nestašicom ljudstva i struje. Taj čin postao je upečatljiv simbol da se ukrajinske snage ne predaju ruskoj taktici „mašine za mlevenje mesa“, učvrstivši „Hartiju“ kao jednu od najefikasnijih jedinica koja je na raspolaganju Kijevu.

Footage from Ukraine's 13th 'Khartia' Brigade showing clearance operations in Kupyanskpic.twitter.com/epqO3IdM1M — Preston Stewart (@prestonstew_)December 22, 2025

Operacija u Kupjansku, kako je izjavio pukovnik Igor Obolenski, dokazuje da se kroz planiranje, obučene komandire i štabove, kao i kvalitetnu pripremu jedinica – ono što nazivaju metodom Hartije – neprijatelj može uspješno zaustaviti i uništiti. Dok Rusija nastavlja da ostvaruje postepene dobitke u iscrpljujućem ratu duž linije fronta dugog oko 1.000 kilometara, ovaj uspjeh predstavlja poruku za koju Kijev želi da se čuje i u Vašingtonu. Kožemjakova jedinica prerasla je iz improvizovanog projekta – neujednačene kombinacije civila i elitne opreme – u snagu koja izvodi precizne kontranapade na jednom od najsmrtonosnijih dijelova fronta. Uspjeh „Hartije“, često nazivane „brigadom milijardera“, izgleda da je okončao višenedjeljni spor između Rusije i Ukrajine oko kontrole nad strateški važnim gradom. Došao je u trenutku kada je demonstracija snage od presudnog značaja za predsjednika Volodimira Zelenskog.

Khartiia liberates the Kupyansk city council.



“The Kupiansk operation proves that it's possible to successfully stop and destroy the enemy,” says colonel Igor Oboliensky, commander of the 2nd Corps of the National Guard of Ukraine “Khartiia.”pic.twitter.com/QZ7whB4MsP — Khartiia in English (@khartiia_eng)January 12, 2026

Kupjansk, smješten jugoistočno od Harkova, mjesecima je bio žarište ruskih „napada mlevenja“, u kojima Moskva talasima vojnika udara na ukrajinske položaje. Grad je prije samo nekoliko nedjelja bio na ivici pada, ali su ukrajinske snage ove nedjelje saopštile da su gotovo u potpunosti potisnule ruske trupe, podižući zastavu na ruševinama zgrade gradske skupštine. Obavještajni izveštaji ukazuju na odnos gubitaka 1:27 – na svakog poginulog ukrajinskog vojnika stradalo je 27 ruskih. „Hartija“ je djelovala zajedno sa redovnim i manje iskusnim jedinicama, koje su formirale slojeviti model odbrane i napada. Ukrajinske snage su tim pristupom apsorbovale ruske juriše, čuvajući elitne trupe za odlučujuće udare.

Jedinice su se tokom jeseni neprimjetno ubacivale u područje, napredujući kroz šume oko Kupjanska prije nego što su ušle u sam grad. Fokus je bio na ključnim tačkama – željezničkim prelazima, prilazima rijekama i urbanim uskim grlima – pretvarajući ulice i industrijske zone u smrtonosne klopke za ruske snage. Operacije brigade oslanjale su se na pažljivo izviđanje, visoku pokretljivost i koordinaciju sa artiljerijskim i dron timovima. Iznenadnim udarima i brzim povlačenjem, prije nego što bi se ruske jedinice konsolidovale, „Hartija“ je nanosila nesrazmjerne gubitke i primoravala protivnika na haotična povlačenja. Njihovo prisustvo omogućilo je i rotaciju manje iskusnih brigada bez ugrožavanja ukupne odbrane.

Iza pobjede stoji Kožemjako – ličnost koja je privukla pažnju medija zbog svog neobičnog profila. Prije rata, njegovi nalozi na društvenim mrežama prikazivali su luksuzan život ispunjen putovanjima i sportovima na otvorenom, od skijanja u Alpima do jedrenja. Pedesetpetogodišnji otac četvoro djece kombinovao je luksuzne odmore s trčanjem, biciklizmom i golfom, a 2017. godine istrčao je Njujorški maraton za manje od tri i po sata. Kožemjako je osnivač i izvršni direktor Agrotrade Group, jednog od najvećih proizvođača i izvoznika žitarica u Ukrajini. Danas je, međutim, njegov fokus isključivo na ratu.

„Hartija“ je osnovana u martu 2022, ubrzo nakon početka ruske invazije, kao dobrovoljačka jedinica pridružena 127. brigadi teritorijalne odbrane u Harkovu. Iako je djelovala nezavisno, prihvatala je naređenja ukrajinske vojske. Zbog načina finansiranja i podrške bogatih donatora, stekla je nadimak „bataljon milijardera“. Vojni analitički sajtovi procjenjuju da jedinica broji između 1.500 i 5.000 pripadnika. Od tada je prerasla u formalnu vojnu formaciju u sastavu Nacionalne garde Ukrajine pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najprije je postala brigada, a zatim i korpus koji obuhvata pet brigada i nekoliko hiljada vojnika, pod komandom zvanično imenovanih oficira, sa Igorom Obolenskim na čelu.

Podizanje ukrajinske zastave nad Kupjanskom predstavlja značajnu pobjedu u trenutku kada je dokazivanje vojne snage ključno i na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Tramp je ove nedjelje izjavio da je, po njegovom mišljenju, Zelenski, a ne Putin, glavna prepreka mirovnom sporazumu. „Mislim da je on spreman na dogovor. Mislim da je Ukrajina manje spremna na dogovor“, rekao je Tramp za Rojters. Te izjave dodatno su podigle ulog za Kijev, naglašavajući potrebu da pokaže da su ukrajinske snage sposobne, efikasne i da ostvaruju konkretne rezultate na bojištu.

Ipak, uz svaku pobjedu ide i nazadovanje. Oko 240 kilometara od Kupjanska, kod grada Huljajpolja, ukrajinske snage su se povukle, što ukazuje na ozbiljan nedostatak ljudstva. Zbog manjka vojnika, Ukrajina je primorana da koristi „vatrogasne“ jedinice poput „Hartije“ za reagovanje na ruski pritisak, često ostavljajući druge dijelove fronta ranjivim. Upravo zato su ovakvi uspjesi od presudne važnosti. „Nedavni uspjesi Ukrajine oko Kupjanska ključni su da pokažu da zemlja neće kapitulirati, kako neki u Beloj kući misle. Naprotiv, sada Ukrajina preuzima inicijativu“, rekao je za britanski „Telegraf“ vojni stručnjak i bivši komandant Hamiš de Breton-Gordon. Usred ovih političkih i vojnih nadmetanja, Kožemjako i vojnici „Hartije“ pružili su opipljiv dokaz otpornosti Ukrajine.