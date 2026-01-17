Predsjednik SAD Donald Tramp uveo je carine zemljama koje ne podržavaju njegov plan da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Predsednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social izjavio da su SAD godinama subvencionisale Dansku i Evropsku uniju tako što im nisu naplaćivale carine, i dodao da je "poslije vjekova vrijeme da Danska uzvrati" tako što će prepustiti Grenland njegovoj zemlji. To je izjavio nakon što je Amerika uvela dodatne carine za evropske države.

"Godinama smo subvencionisali Dansku i druge zemlje Evropske unije, kao i ostale, i nismo im naplaćivali tarife, niti bilo kakve oblike naknade. Sada, poslije više vjekova, vrijeme je da se Danska oduži za to. Svjetski mir je u pitanju!", napisao je Donald Tramp.

Naglasio je prvi čovjek SAD da Danska nema kapacitete da odbrani Grenland i rekao je to slikovito i uvrijedljivo za tu skandinavsku zemlju, poručivši da čuva Grenland sa "dvije pseće zaprege".

"Kina i Rusija žele Grenland i ne postoji ništa što bi Danska mogla da uradi s tim u vezi. U ovom trenutku ona ima dvije pseće zaprege kao zaštitu, a jedna je dodata nedavno. Samo Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsjednika Donalda Trampa, mogu učestvovati u ovoj utakmici i biti u njoj veoma uspješni"

"Niko neće dotaći taj sveti komad zemlje, posebno zato što je u pitanju nacionalna bezbjednost Sjedinjenih Država, kao i bezbjednost svijeta u cjelini. Povrh toga, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Sjedinjene Države, Holandija i Finska putovale su na Grenland iz nepoznatih razloga. To je veoma opasna situacija za sigurnost, bezbjednost i preživljavanje naše planete. Te države igraju veoma opasnu igru i povećale su rizik do nivoa koji nije prihvatljiv, ni održiv. Zato je imperativ da budu uvede stroge mjere, u cilju očuvanja svjetskog mira i bezbjednosti, a sve sa ciljem da potencijalno opasna situacija bude riješena brzo, bez ikakve sumnje", rekao je Donald Tramp

Carine su porezi na uvoznu robu, obično obračunati kao procenat od vrijednosti proizvoda. Na primjer, carina od 10 odsto na proizvod od 10 dolara znači dodatni porez od 1 dolar, pa ukupna cijena postaje 11 dolara. Porez plaćaju kompanije koje uvoze strane proizvode, a one često dio ili cijeli trošak prenesu na kupce, što znači da ga plaćaju potrošači i domaće firme.