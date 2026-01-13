Švajcarski sud naložio je da suvlasnik bara u Kran-Montani, gdje je na Novu godinu život izgubilo 40 ljudi, ostane u pritvoru do tri mjeseca.

Izvor: X/SuisseAlert

Švajcarski sud je u naredio da suvlasnik bara u luksuznom skijalištu Kran-Montana, u kom je izbio požar na Novu godinu, usmrtivši 40 ljudi, mora ostati u pritvoru.

Sud je u saopštenju naveo da će Žak Moreti biti pritvoren privremeno u periodu od tri mjeseca, ali da bi to moglo biti preispitano ako se preduzmu mere za suzbijanje rizika od bekstva, kao što je depozit.

Tužioci kantona Vale prvobitno su naredili da Moreti bude pritvoren u petak nakon dugog saslušanja sa njim i njegovom suprugom Džesikom.

Advokati Džesike Moreti rekli su u saopštenju u ponedeljak da će sudska odluka omogućiti njenom mužu da povrati slobodu kada se ispune uslovi.

"Ova vlast je uzela u obzir bezuslovnu posvećenost Džesike Moreti i njenog supruga da neće izbjegavati sudski postupak sa kojim će se zajedno suočiti", naveli su oni.

