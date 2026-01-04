Vlasnik švajcarskog ski-bara u kojem je u požaru na Novu godinu stradalo 40 ljudi, dok je 119 osoba povrijeđeno, ranije je boravio u zatvoru zbog "prevare, otmice i protivpravnog lišenja slobode", a bio je poznat i kao makro, otkriveno je danas.

Francuski državljanin Žak Moreti, muškarac u šezdesetim godinama, suočava se sa optužbama u vezi sa požarom koji je izbio u baru Le Constellation u Krans-Montani, u Švajcarskoj, na Novu godinu.

Njegov lokal pretvorio se u smrtonosnu zamku nakon što su prskalice postavljene u boce šampanjca zapalile plafon u podrumskom dijelu objekta.

U subotu su brojni mediji u Francuskoj i Belgiji objavili da je Moreti, porijeklom sa mediteranskog ostrva Korzika, dobro poznat francuskim pravosudnim organima.

Godine 2005. bio je umešan u slučaj otmice u Savoji, alpskom departmanu Francuske, u blizini Krans-Montane, zbog čega je bio i zatvoren.

List Le Parisien navodi:

„Prema našim saznanjima, Žak Moreti nije nepoznat francuskom pravosuđu. Poznat je po slučajevima podvođenja koji datiraju još od prije dvadesetak godina, kao i po aferi otmice i protivpravnog lišenja slobode. Bio je zatvoren u Savoji“, navodi se.

Pozivajući se na sopstveni pravni izvor, radio-mreža RTL je objavila:

„Muškarac porijeklom sa Korzike, danas u šezdesetim godinama, bio je zatvoren u Savoji 2005. godine zbog umešanosti u slučajeve podvođenja, prevare, otmice i protivpravnog lišenja slobode.“

Za sada nije bilo zvanične reakcije advokata koji zastupaju Moretija na ova otkrića.

Moreti je u petak ispitan od strane švajcarskih tužilaca, zajedno sa svojom suprugom Džesikom Moreti.

Oboje su trenutno na slobodi i sarađuju sa pravosudnim organima u okviru istrage

Naveli su da će biti pokrenuta istraga za „izazivanje požara iz nehata“ i „ubistvo iz nehata“, ukoliko se utvrdi krivična odgovornost.

Za sada francuski bračni par nije formalno optužen i slobodan je da putuje.

Glavna švajcarska tužiteljka Beatris Pijudo izjavila je:

„Sve ukazuje na to da je požar započeo od užarenih prskalica postavljenih u boce šampanjca, koje su bile preblizu plafonu, što je izazvalo brzo i masovno širenje vatre“, rekla je Pijudo.

Moreti je tvrdio da je njegov bar „poštovao sve bezbjednosne propise“, iako je objekat kontrolisan svega „tri puta u deset godina“ od strane inspekcija za zaštitu zdravlja i bezbjednosti. Član 8. lokalnog pravilnika o protivpožarnoj zaštiti propisuje da se inspekcije moraju obavljati „svake godine u objektima otvorenim za javnost ili onima koji predstavljaju poseban rizik.“

Moreti, koji posjeduje tri poslovna objekta u okolini Krans-Montane, nije bio u baru u trenutku izbijanja požara, ali je njegova supruga bila prisutna i tom prilikom zadobila opekotine ruke.

Par je preuzeo bar Le Constellation 2015. godine, a posjeduje i kuću u blizini, kao i nekretninu na Francuskoj rivijeri.

Prskalice su bile uzrok i smrtonosnog požara u gradu Ruan u Francuskoj u avgustu 2016. godine, kada su vlasnici objekta osuđeni na zatvorske kazne. U tom požaru, u klubu Cuba Libre, poginulo je 14 osoba, nakon što su mladi ljudi ostali zarobljeni u podrumu.

Prskalice su zapalile plafon, a, kao i u slučaju Le Constellationa, vatra se proširila za svega nekoliko sekundi. U oktobru 2019. godine menadžeri tog bara osuđeni su na po pet godina zatvora, od čega su dvije godine bile uslovne.

Džoni Oten, čija je dvadesetogodišnja ćerka Megan poginula u požaru u klubu Cuba Libre, izjavio je da su neophodni „češći inspekcijski nadzori i znatno strože kazne“.