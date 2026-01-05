Tijela svih 40 osoba koje su stradale u požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, koji je izbio u novogodišnjoj noći, identifikovana su, saopštila je policija.

Stradali su imali između 14 i 39 godina, a 15 žrtava bilo je mlađe od 18 godina. Najmlađe žrtve su četrnaestogodišnja djevojčica iz Švajcarske i četrnaestogodišnji dječak iz Francuske.

Među poginulima su državljani Švajcarske, Italije, Rumunije, Srbije, Turske, Portugala, Francuske i Belgije, kao i jedna osoba sa državljanstvom Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Izraela.

Još 119 povrijeđenih, šest tijela i dalje neidentifikovano

Pored 40 poginulih, 119 osoba je povrijeđeno, a većina ima teške opekotine. Šest povrijeđenih je u toliko teškom stanju da još uvijek nije moguće utvrditi njihov identitet.

Krivična istraga protiv vlasnika bara u toku

Krivična istraga pokrenuta je protiv bračnog para iz Francuske u čijem je vlasništvu bio bar "Le Constellation“.

Prema preliminarnim nalazima, varnice sa prskalica na bocama, koje su se nalazile preblizu plafona, najvjerovatnije su izazvale požar.

Policija je saopštila da neće objavljivati dodatne informacije o identifikovanim žrtvama, iz poštovanja prema njihovim porodicama.

Potresna poruka majke 16-godišnjeg Artura Brodara

Ipak, majka 16-godišnjeg Artura Brodara, Laetisija Brodar-Sitr, oglasila se u subotu uveče na Fejsbuku i potvrdila da je njen sin među poginulima.

"Možemo da počnemo da tugujemo, znajući da je sada u miru i u svjetlosti“, poručila je ona vidno potresena u video-poruci.

Dodala je da je Artur "otišao da se provede u raju“.

Dok se još vodio kao nestao i dok je bilo malo informacija o njegovoj sudbini, njegova majka je za list Le Temps izjavila da je „živjela noćnu moru“.

Navela je i da su neki od njegovih prijatelja pronađeni sa opekotinama na gotovo polovini tijela.

"Nema riječi, prošli su kroz pakao“, rekla je.

Bar bio popularan među mladima

"Le Constellation“ je bio poznat kao mjesto koje je posećivala mlađa populacija, u skijalištu u kojem je zakonska granica za konzumiranje alkohola 16 godina.

Snimci iz unutrašnjosti bara, koji su se pojavili u javnosti, navodno prikazuju trenutak kada se zapalila plafonska obloga.

Sumnja na zapaljivu plafonsku oblogu

Francuski bračni par koji je vlasnik bara, u medijima imenovan kao Žak i Džesika Moreti, tereti se za:

ubistvo iz nehata,

nanošenje teških tjelesnih povreda iz nehata,

izazivanje požara iz nehata.

Glavna kantonalna tužiteljka Valaisa, Beatris Pilu, izjavila je da se ispituje da li je akustična pena na plafonu bila uzrok brzog širenja vatre, kao i da li je ispunjavala propisane bezbjednosne standarde.

Među žrtvama i tinejdžerka koja je pohađala dvije škole u Velikoj Britaniji

Među poginulima je i tinejdžerka koja je pohađala dvije škole u Velikoj Britaniji.

Riječ je o Šarlot Nidam, za koju se vjeruje da je imala 15 godina. Ranije je pohađala Imanuel koledž u Hertfordširu i Jejdiš slobodnu školu u sjeverozapadnom Londonu.

Njena porodica je na društvenim mrežama potvrdila smrt „sa velikom tugom“, uz najavu da će detalji sahrane biti naknadno objavljeni. Vijest je potvrdila i britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper.

Poginuo i mladi italijanski golfer

Italijanski mediji navode da je među žrtvama i Emanuele Galeppini (16), mladi golfer, što je potvrđeno u saopštenju Italijanske golf federacije, koja mu je odala počast kao "mladom sportisti koji je nosio strast i autentične vrijednosti“.

Njegov otac je izjavio da se njegov sin nalazio u baru "Le Constellation“. Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno nije željelo da potvrdi njegovu smrt.

