Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da je moguć sastanak američkih i iranskih zvaničnika i da su SAD u kontaktu s iranskom opozicijom, dok i dalje razmatraju sve opcije, uključujući i vojnu intervenciju zbog nasilja nad demonstrantima, javlja AP.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Tramp je u nedjelju izjavio da je Teheran zvao Vašington radi pregovora i da je u toku organizovanje sastanka, ali je ponovio upozorenje da bi SAD možda morale najprije da djeluju, s obzirom na izvještaje o broju ubijenih demonstranata i nastavku njihovog hapšenja.

„Vojska to razmatra, mi razmatramo neke vrlo snažne mogućnosti“, rekao je Tramp novinarima, a upitan o iranskim prijetnjama odmazdom, kazao je: „Ako to učine, udarićemo ih tako kako nikada ranije nisu bili pogođeni“, prenosi AP.

„Mislim da su umorni od toga da ih SAD tuku. Iran želi pregovore“, dodao je Tramp, aludirajući na izraelsko-američke napade na iranski nuklearni program tokom 12-dnevnog rata u junu prošle godine.

Iz Irana još nema reakcija na Trampove navode o mogućim pregovorima, koji su uslijedili nakon što je ministar spoljnih poslova Omana Badr bin Hamad Al Busaidi – dugogodišnji sagovornik Vašingtona i Teherana – putovao u Iran tokom proteklog vikenda. Ostaje nejasno, međutim, kako ocjenjuje Rojters, šta bi Iran mogao da obeća, posebno zato što je Tramp postavio striktne zahtjeve u vezi s nuklearnim programom i iranskim arsenalom balističkih raketa, koje Teheran smatra ključnim za nacionalnu bezbjednost.

Američka organizacija aktivista za ljudska prava HRANA saopštila je da je verifikovala smrt 490 demonstranata i 48 pripadnika službi bezbjednosti, dok je više od 10.600 ljudi uhapšeno.

Iranske vlasti proglasile su trodnevnu žalost u čast „onih koji su poginuli u otporu SAD i cionističkom režimu“, kako Teheran naziva Izrael.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, obraćajući se diplomatama u Teheranu, insistirao je da je „situacija pod totalnom kontrolom“, optužujući ujedno Izrael i Sjedinjene Države za potpirivanje nasilja, ali ne nudeći za to dokaze.

„Eto zato su se demonstracije pretvorile u nasilje i krv – da bi dale izgovor američkom predsjedniku za intervenciju“, rekao je Arakči, prenijela je Al Džazira, jedna od rijetkih medijskih kuća kojoj je dozvoljeno da izvještava uživo iz Irana, u kojem internet ne radi već četiri dana.

Tramp bi sutra trebalo da se sastane sa savjetnicima kako bi razmotrili opcije za Iran, rekao je jedan američki zvaničnik Rojtersu.

Prema navodima Vol strit džurnala, opcije uključuju vojne napade, upotrebu tajnog sajber oružja, proširenje sankcija i obezbjeđivanje onlajn pomoći antivladinim snagama.

Predsjedavajući iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf upozorio je u nedjelju Vašington na odmazdu u slučaju bilo kakvog napada na Iran. On je rekao da će u tom slučaju Izrael, kao i američke baze i brodovi, biti legitimne mete Irana.