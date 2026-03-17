Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odbacilo je dvije krivične prijave Mirjane Pajković protiv Dejana Vukšića.

Te prijave su se odnosile na krivična djela ugrožavanje sigurnosti i zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

U saopštenju ODT Podgorica se navodi da ne postoji osnovana sumnja da je Vukšić izvršio ova ni druga krivična djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.