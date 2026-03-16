Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nezavisni poslanik Miodrag Laković poručio je da je razumljiv strah koji je nekadašnja opozicija osjećala dok je bila suočena sa moći Demokratske partije socijalista, ali da država, njene institucije i građani više ne mogu ostati taoci tog nasljeđa, već se moraju okrenuti evropskim integracijama, vladavini prava i političkom konsenzusu.

“Nije bilo lako biti opozicija DPS-u. Ni bezopasno. Imajući u vidu njihovu nekadašnju moć koja je počivala na kontroli institucija, ogromnom novcu iz crnih fondova i vezama sa kriminalom, nekadašnji opozicionari, a sadašnja vlast, su sigurno trpjeli veliki strah i to je razumljivo. I za poštovanje”, naveo je Laković na mreži X.

Međutim, naglašava, Crna Gora, njene institucije i građani ne mogu vječno da budu taoci tog straha.

“Naša zajednica mora da se okrene budućnosti i ide naprijed. U integraciju, vladavinu prava (istinsku, nikako osvetničku), profesionalizaciju institucija i posljedično navedenom, ekonomski prosperitet. Da bi to postigli neophodna je politička inkluzija, konsenzualni pristup kod najvažnijih ustavnih i zakonskih rješenja i svijest o značaju window of opportunity trenutka, koji smo i sebi i narednim generacijama svi zajedno dužni da iskoristimo. Ako uspijemo, možda nećemo biti svi jednako zaslužni, ali ako ne uspijemo, svi ćemo biti podjednako krivi. Crna Gora u EU u 2028”, poručio je Laković.