Aca Lukas spasio radnika na pumpi od naoružanog razbojnika: Isplivali detalji drame kod Sremskih Karlovaca

Autor Ana Živančević
Aca Lukas otjerao je razbojnika na pumpi u noći između nedelje i ponedeljka.

Aca Lukas spasio radnika na pumpi od naoružanog razbojnika Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, kako nezvanično saznaju mediji, noćas je spasao radnike jedne benzinske pumpe na putu Novi Sad - Sremska Kamenica.

"Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku prijetio nožem, tražeći da mu preda cjelokupan pazar. Slučajno, baš u to vrijeme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pjevač. Čim je vidio šta se dešava, umiješao se i uspio da otjera razbojnika", otkriva izvor.

Prema njegovim riječima, na sreću niko nije povrijeđen, a razbojnik nije uspio da opljačka pumpu.

Izvor: Kurir/ MONDO

Aca Lukas benzinska pumpa razbojništvo pomoć

