Američki list Njujork tajms tvrdi da je odluka Vašingtona da izvrši vojnu akciju u Venecueli ubrzana nakon što je predsjednik Nikolas Maduro javno plesao na državnoj televiziji.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP/Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Njujork tajms je objavio nove detalje o pripremama za američki napad na Venecuelu, a tvrde da je do ubrzane reakcije došlo, između ostalog, zbog javnog plesanja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Maduro je krajem decembra odbacio ultimatum predsjednika Trampa da napusti funkciju i ode u raskošni egzil u Tursku, prema riječima nekoliko Amerikanaca i Venecuelanaca koji su učestvovali u pregovorima o tranziciji.

Ove sedmice ponovo se pojavio na sceni, odbacujući najnoviju američku eskalaciju, odnosno napad na luku za koju su Sjedinjene Države rekle da se koristi za trgovinu drogom, plešući uz elektronski ritam na državnoj televiziji, dok je njegov snimljeni glas ponavljao na engleskom: "Bez ludog rata".

Madurovo redovno javno plesanje i drugi znaci nonšalancije poslednjih nedelja pomogli su da se neki u Trampovom timu uvjere da im se venecuelanski predsjednik ruga, rekli su izvori za Njujork tajms. Zato je Bijela kuća odlučila da sprovede svoje vojne prijetnje.

U subotu je elitna američka vojna jedinica upala u Karakas, glavni grad Venecuele, u raciji pred zoru i prebacila Madura i njegovu suprugu Siliju Flores u Njujork gdje će se suočiti sa optužbama za trgovinu drogom.

Nekoliko nedelja ranije, američki zvaničnici su već izabrali prihvatljivog kandidata da zamijjeni Madura, barem privremeno: potpredsjednicu Delsi Rodrigez, koja je impresionirala Trampove zvaničnike svojim upravljanjem ključnom naftnom industrijom Venecuele.

Ljudi uključeni u razgovore rekli su da su posrednici uvjerili administraciju da će zaštititi i promovisati buduća američka energetska ulaganja u zemlji.

"Pratim njenu karijeru već dugo, tako da imam određenu predstavu o tome ko je ona i čime se bavi. Ne tvrdim da je ona trajno rešenje za probleme zemlje, ali je svakako neko sa kim mislimo da možemo sarađivati na mnogo profesionalnijem nivou nego što bismo mogli sa njim", rekao je jedan visoki američki zvaničnik, govoreći o Rodrigez.

Bio je to lak izbor, rekli su sagovornici. Tramp se nikada nije zbližio sa venecuelanskom opozicionom liderkom Marijom Korinom Mačado, koja je organizovala pobjedničku predsjedničku kampanju 2024. godine, za koju je ove godine dobila Nobelovu nagradu za mir.

Od Trampovog ponovnog izbora, Mačado se trudila da mu udovolji, nazivajući ga "šampionom slobode", ponavljajući njegove stavove o izbornim prevarama u Sjedinjenim Državama, pa čak mu je i posvetila Nobelovu nagradu.

Bilo je uzalud. U subotu je Tramp rekao da će prihvatiti Rodrigez, navodeći da Mačado nema "poštovanje" potrebno za upravljanje Venecuelom.

Američki zvaničnici kažu da će se njihov odnos sa privremenom vladom Rodrigez zasnivati na njenoj sposobnosti da igra po njihovim pravilima, dodajući da zadržavaju pravo na dodatne vojne akcije ako ne bude poštovala američke interese.