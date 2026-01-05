Nikolas Maduro rekao da nije kriv na suđenju u Njujorku.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je na suđenju u Njujorku da nije kriv, prenosi britanski "Gardijan". Pročitana je optužnica, tereti se za zavjeru za narko-terorizam, zavjeru za uvoz kokaina i zavjeru za posjedovanje oružja i razarajućih sredstava.

"Nevin sam. Nisam kriv, ja sam pristojan čovjek", rekao je Maduro.

Njegova supruga Silija Flores je takođe izjavila da nije kriva. Ona se predstavila kao "prva dama Republike Venecuele" i rekla je da nije kriva i da je nevina.

Oboje ne traže kauciju. To je potvrdio njihov advokat, a Maduro je nakon prvog izjašnjavanja izjavio da nije uspio ni da pročita cijelu optužnicu, već samo dio nje.