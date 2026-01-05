Izdaja Madura u Venecueli na dan hapšenja je navodno dogovorena u Dohi.

Izvor: Truth social/Real Donald Trump/Printscreen

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro stigao je danas u sud u Njujorku gde ga očekuje čitanje optužnice i izjašnjavanje o djelima koja mu se stavljaju na teret. Prema saznanjima britanskog "Telegrafa", izdaja Madura među njegovim najbližim saradnicima i pripadnicima obezbjeđenja dogovorena je u Dohi koja se nalazi na oko 12.000 kilometara od Karakasa, prijestonice Venecuele.

Kako piše britanski list, visoki zvaničnik Katarske kraljevske porodice je bio medijator između određenih pripadnika režima u Venecueli i američkog predsjednika Donalda Trampa. Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez i njen brat Horhe su takođe učestvovali u ovim pregovorima i osmišljavanju akcije hapšenja Madura koju su izveli "Delta Force", specijalna jedinica američke vojske.

Potpredsjednica Venecuele se čak, navodno, "nudila" Vašingtonu. Predstavila je sebe kao "bolju alternativu" Maduru, prije svega kao osobu koja je sklonija saradnji sa Vašingtonom.

Ona je sada preuzela vlast u Venecueli nakon "zelenog svjetla" iz Vašingtona. Tramp je u obraćanju medijima u subotu 3. januara, nakon uspješno izvedene akcije hapšenja Madura, najavio da će Vašington preuzeti vlast u Venecueli dok se ne implementira "mirna tranzicija vlasti".

"Nisu ga uklonili, već su ga predali. Apsolutno sam siguran da ga je Delsi Rodrigez predala. Sve informacije koje imamo, počnete da sklapate i kažete: 'Oh, ovo je bila operacija gdje su ga predali' ", rekao je bivši ambasador Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama, Francisko Santos Kalderon za britanski list.