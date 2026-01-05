Nikolas Maduro stigao u zgradu suda u Njujorku.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores stigli su danas u zgradu suda na Menhetnu u Njujorku u Sjedinjenim Amerićčkim Državama, javlja britanski "Gardijan". Oni će se uskoro izjasniti o optužbama koje im se stavljaju na teret nakon što je uhapšen u svojoj rezidenciji u subotu 3. januara u spektakularnoj akciji specijalnih jedinica "Delta Forse".

Maduro je sa suprugom stigao u pratnji brojnih agenata DEA (The Drug Enforcement Administration) i regularne njujorške policije. Pored kolone oklopnih vozila, helikopteri i dronovi su pratili konvoj od zgrade pritvora do zgrade suda, a prije ulaska u oklopno vozilo je prevežen helikopterom u pratnji jakih snaga DEA sa dugim cijevima.

Maduro ima lisice na rukama, kao i njegova supruga. Oboje imaju istu braon odjeću, iz dva dijela, a Maduro je morao čak da bude na koljenima prilikom ulaska u oklopno vozilo.

Agenti DEA su ga okružili sa svih strana. Ne dozvoljavaju mu ni jedan korak sam da napravi, prate ga u stopu.