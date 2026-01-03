Donald Tramp izjavio je da su američke snage po njegovom nalogu izvele vanrednu vojnu operaciju u Karakasu, koristeći nadmoćnu vojnu silu.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP/Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Donald Tramp obratio se medijima u Mar-a-Lagu govoreći o napadu na Venecuelu. "Kasno sinoć i rano jutros, po mom nalogu, Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država izvele su vanrednu vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele, koristeći nadmoćnu američku vojnu silu."

Vazdušne, kopnene i mornaričke snage korišćene su za spektakularan napad, kakav ljudi nisu vidjeli još od Drugog svjetskog rata", rekao je Tramp novinarima.

Cilj operacije

Tramp je dodao da je cilj napada na "teško utvrđenu vojnu tvrđavu u srcu Karakasa" bio "izvesti odmetnutog diktatora Nikolasa Madura pred lice pravde".

"Ovo je bio jedan od najupečatljivijih, najučinkovitijih i najmoćnijih prikaza američke vojne snage u istoriji SAD", rekao je Tramp.

Na kraju obraćanja, naglasio je:

"Diktator i terorista Maduro konačno je uklonjen i venecuelanski narod je slobodan. Ponovo su slobodni. Dugo su čekali, ali sada su slobodni. Amerika je jutros sigurnija zemlja, a zapadna hemisfera je mnogo sigurnije mjesto."

Transkript obraćanja

"Iskoristili smo nadmoćnu američku vojnu silu, u vazduhu, na kopnu i na moru, da pokrenemo spektakularan napad, istorijsku operaciju kakvu ljudi do sada nisu vidjeli. Akcija je izvedena protiv teško utvrđene vojne tvrđave u srcu Karakasa, sa jednim ciljem: izvesti diktatora Madura pred lice pravde.

Ovo je bio jedan od najupečatljivijih i najmoćnijih prikaza američke vojne sile. Nijedna država na svijetu ne bi mogla postići ono što smo mi sinoć postigli – neprijateljske vojne sposobnosti bile su potpuno paralizovane.

Muškarci i žene naše vojske, u saradnji sa američkim snagama za sprovođenje zakona, tokom noći su uhapsili Madura. Svijetla Karakasa bila su uglavnom ugašena zahvaljujući specijalnim operacijama. Bila je to mračna i smrtonosna noć, ali operacija je uspjela. Maduro je uhapšen zajedno sa suprugom, Ciliom Flores. Oboje se sada suočavaju sa američkom pravdom."

Pravni postupak

Protiv Madura i Flores podignuta je optužnica na saveznom sudu u južnom okrugu Njujorka. Građani SAD zahvalni su vojsci na uspjehu postignutom gotovo preko noći, uz izuzetnu brzinu, snagu, preciznost i sposobnost. Nijedan američki vojnik nije poginuo i nijedna oprema nije izgubljena, uprkos učešću helikoptera, aviona i sofisticovane vojne tehnologije.

Tramp je naglasio da je američka vojska najmoćnija i najopasnija na svijetu, daleko ispred svih drugih. Neprijatelji ne mogu ni da zamisle naše sposobnosti i opremu.

Maduro je označen kao ključna figura ogromne kriminalne mreže odgovorne za krijumčarenje ilegalnih droga u SAD i smrt brojnih Amerikanaca. On i njegova supruga suočiće se sa punom snagom američkog pravosuđa na američkom tlu. Dokazi o njihovim zločinima su ogromni i neoborivi.

Sigurnost gradova i borba protiv kriminala

Tramp je istakao da su ranije haotični gradovi sada sigurni, da su bande eliminisane i da se granice čuvaju efikasno. Venecuela je pod Maduronom ugostila neprijateljske sile i nabavljala opasno oružje, što više neće biti moguće.

Principi američke politike

Sva ova dejstva bila su u skladu sa principima američke spoljne politike, uključujući Monroeovu doktrinu. Tramp je naglasio da SAD ponovo uspostavljaju moć u regionu i da zapadna hemisfera više neće biti ugrožena.

Odlučno vođstvo

"Naša nacionalna bezbjednost zavisi od snažnih granica, jake vojske i odlučnog vođstva. Zaštitićemo građane, razbiti kartele, zaustaviti teroriste i braniti Ameriku od svih prijetnji. Ova operacija neka bude upozorenje svima koji bi ugrozili američki suverenitet i živote Amerikanaca. Zapadna hemisfera danas je sigurnije mjesto."