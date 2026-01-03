Još nije poznato gdje će predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores boraviti tokom suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali prema optužbama mogli bi završiti u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem u Bruklinu.

Za sada nije poznato gdje će predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores biti tokom suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali prema optužbama, mogli bi biti u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem u Bruklinu, u Njujorku.

Riječ je o Metropolitanskom pritvorskom centru, u kojem je, između ostalog, bio vođa kartela Hoakin El Čapo Guzman, prije nego što je osuđen na doživotnu robiju.

Metropolitan Detention Center

Ovaj zatvor je namijenjen onima koji predstavljaju veliku bezbjednosnu prijetnju i jedini je zatvor u Njujorku, nakon što je zatvoren onaj na Menhetnu, i to posle samoubistva ozloglašenog Džefrija Epstina u njemu.

Nakon El Čapovog bjekstva iz zatvora u Meksiku, u Metropolitanskom pritvorskom centru preduzete su sve mjere kako bi se spriječilo ponovno bjekstvo. Jedan od tvoraca El Čapovog kartela, Ismael El Majo Zambada Garsija, takođe je bio u ovom američkom zatvoru dok nije priznao krivicu za ono za šta je optužen.

Još uvijek nije jasno da li će Amerikanci rizikovati da Madura smjeste u zatvor u gusto naseljenoj oblasti Njujorka, što je samo po sebi bezbjednosni rizik. Američki predsjednik Donald Tramp je naznačio da se venecuelanski predsjednik trenutno nalazi na brodu USS Ivo Džim, gdje će se suočiti sa optužbama u vezi sa narkoticima i oružjem, piše CNN.

Hoakin El Čapo Guzman

Podsećamo vas da je Amerika danas dva sata posle ponoći vojno napala Venecuelu i uhapsila Madura i njegovu suprugu. Optuženi su za saradnju sa narko-kartelima.