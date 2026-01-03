Američki napadi na vazdušnu bazu La Carlota u Karakasu oštetili su infrastrukturu i vozila. Tramp tvrdi da su Maduro i supruga zarobljeni, dok Venecuela prijavljuje civile i vojsku stradale.

Američki vazdušni napadi usmjereni na Venecuelu izazvali su štetu na infrastrukturi i uništili vozila u vazdušnoj bazi La Carlota, u blizini glavnog grada Karakasa, nakon napada koje su izvele američke snage u okviru vojne operacije.

Dim se uzdizao iz razorenog vojnog kompleksa u Karakasu, glavnom gradu Venecuele, jednog od više ciljeva koje su američke snage pogodile tokom noći. Bombardovani autobusi sa razbijenim prozorima i izrešetani gelere stajali su pored izgorelog oklopnog vozila, iz kojeg se dizao gusti dim.

Srušeni stubovi javne rasvete i djelovi obližnjih stabala prekrivali su ulice, dok su masivne metalne ograde i saobraćajni znakovi bili savijeni pod oštrim uglovima nakon eksplozija.

Napad je trajao manje od 30 minuta, a eksplozije, najmanje sedam detonacija, natjerale su ljude da istrče na ulice. Drugi su putem društvenih mreža opisivali ono što su vidjeli i čuli. Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je napad "velikih razmjera" na svojoj društvenoj mreži Truth Social, navodeći da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni i avionom deportovani iz zemlje.

Potpredsjednica Venecuele Delci Rodrigez izjavila je da je poginulo više venecuelanskih civila i pripadnika vojske, ali nije precizirala broj. Donald Tramp je naveo da su neki američki vojnici u Venecueli povređeni, ali da, prema njegovim saznanjima, niko nije poginuo.

Proglašeno vanredno stanje nakon američkog napada

Ranije je vlada Venecuele optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte u više gradova i proglasila nacionalno vanredno stanje.

Napadi su usledili nakon višemjesečnog pritiska SAD na Madura, optužujući ga za umiješanost u trgovinu drogom. Venecuelanski lider je negirao ove tvrdnje i izrazio spremnost na razgovore.

Potpredsjednica Venecuele Delci Rodrigez izjavila je da ne znaju gdje se Maduro trenutno nalazi i zatražila od Trampa "dokaz da je predsjednik Maduro živ".