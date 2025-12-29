Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na početku sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim na Floridi, da vjeruje da su razgovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini u "završnoj fazi".

Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Njegove izjave usledile su nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Putinom, za koga je Tramp rekao da je "veoma ozbiljan" kada je riječ o okončanju sukoba.

"Takođe ću pozvati predsjednika Putina nakon sastanka sa Zelenskim i nastavićemo pregovore", rekao je Tramp.

"Veoma produktivan" razgovor Trampa i Putina

Tramp je ranije naveo da je sa Putinom imao "veoma produktivan“ telefonski razgovor, o čemu je pisao i na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom“, napisao je Tramp, ne iznoseći dodatne detalje.

Stav Kremlja: Protiv privremenog primirja

Nakon razgovora oglasio se i Kremlj, saopštivši da Putin i Tramp ne podržavaju evropsko-ukrajinske inicijative za privremeno primirje prije postizanja mirovnog sporazuma.

Moskva, kako je navedeno, smatra da Kijev treba da donese "hrabru odluku" po pitanju Donbasa.

Savjetnik Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov rekao je da je telefonski razgovor Putina i Trampa trajao sat i 15 minuta i da je održan na zahtjev američkog predsjednika.

Vidi opis Tramp se oglasio posle razgovora sa Zelenskim: "Dijele nas jedno ili dva pitanja, Putin nije gađao Zaporožje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tramp o nuklearnoj elektrani Zaporožje

Tramp je izjavio i da Putin sarađuje sa Ukrajinom u vezi sa nuklearnom elektranom Zaporožje, najvećom u Evropi, koja je pod ruskom kontrolom od početka rata.

"Predsjednik Putin zapravo radi sa Ukrajinom na njenom ponovnom pokretanju. Bio je veoma korektan u tom smislu i želi da se elektrana otvori. Nije je gađao projektilima", rekao je Tramp.

Spreman da govori u ukrajinskom parlamentu

Tramp je naveo da će se u narednim nedeljama znati da li će rat biti okončan, ali je upozorio da bi pregovori mogli da propadnu zbog "nekog manjeg pitanja“.

Dodao je da mu odlazak u Ukrajinu nije prioritet, ali da je Zelenskom ponudio da se obrati ukrajinskom parlamentu ako bi to pomoglo u postizanju mira.

"Ako bi to pomoglo da se spase 25.000 života mjesečno, bio bih spreman to da uradim“, rekao je Tramp.

Zelenski mu je poručio da je dobrodošao u Ukrajinu, dok je Tramp odgovorio da posjeta nije nužna ukoliko se postigne dogovor.

Zelenski: Ukrajinci u dijaspori odlučivaće o mirovnom sporazumu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će ukrajinski državljani koji žive van zemlje imati pravo da učestvuju u odlučivanju o svakom budućem sporazumu kojim bi se okončao rat.

Odgovarajući na pitanje novinara tokom konferencije za medije da li bi dijaspora mogla da učestvuje na referendumu kojim bi se odobrio mirovni sporazum, Zelenski je bio jasan.

"Oni imaju pravo na to“, poručio je predsjednik.

Ipak, dodao je da će za ostvarenje tog prava biti neophodno obezbijediti i uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu kako bi se glasanje moglo sprovesti.

Vidi opis Tramp se oglasio posle razgovora sa Zelenskim: "Dijele nas jedno ili dva pitanja, Putin nije gađao Zaporožje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Handout / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE/ Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Handout / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE/ Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Blizu smo, ostala su još teška pitanja"

Američki predsjednik izjavio je da su pregovori veoma blizu završetka.

"Deli nas jedno ili dva veoma osjetljiva i teška pitanja, ali napredujemo jako dobro. Danas smo napravili veliki korak", rekao je Tramp.

Govoreći o teritorijalnim pitanjima, Tramp je rekao da je Donbas posebno teško pitanje.

"O tome ćemo razgovarati u narednim mjesecima. Vrijeme je da rat prestane - to žele i Rusija i Ukrajina", rekao je Tramp.

Zelenski je dodao da postoji mogućnost raspisivanja referenduma o tom pitanju.

Dogovor o planu od 20 tačaka

Tramp je izjavio da su se strane saglasile oko "95 odsto mirovnog plana". Zelenski je potvrdio da je razgovor bio izuzetno konstruktivan i da su se strane složile oko plana od 20 tačaka.

"Bezbjednosne garancije su ključne i oko njih smo se sto odsto složili. Ukrajina je spremna za mir", rekao je Zelenski.

Razgovori sa evropskim liderima i NATO-om

Tramp je naveo da su on i Zelenski razgovarali i sa predstavnicima Francuske, Poljske, Italije, Norveške, Velike Britanije i Njemačke, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

"Pokrili smo 95 odsto tema i napravili veliki napredak ka kraju rata“, rekao je Tramp.

(Index.hr/Mondo)