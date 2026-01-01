Svjedoci tvrde da su ljudi bukvalno trčali kroz plamen dok su bježali iz kluba koji se zapalio u luksuznom skijalištu u Švajcarskoj.

Svjedoci požara u klubu "Konstelasion" u luksuznom skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj su ispričali za švajcarski "RTS" kako je izgledao trenutak početka izbijanja požara. Oni su bili na žurci na dočeku Nove godine kada je počela tragedija u kojoj je poginulo oko 40, a povrijeđeno je oko 115 ljudi.

Aleksis (18) je bio ispred kluba kada je počeo požar. Opisao je scene užasa.

"Bio je pravi plamen. Ljudi su trčali kroz vatru.

Mogli ste da vidite i sjenke. Ljudi su razbijali stakla stolicama", rekao je on, prenosi britanski "Gardijan".

Drugi svjedok, Aleks (21), je stigao ispred bara kada je haos počeo. Vidio je prve žrtve nezapamćene tragedije.

"Video sam ljude u gaćama kako gore. Tada sam shvatio da nešto definitivno nije u redu.

Osjetio sam miris gasa i istopljene plastike, vrlo čudan spoj. Bar šest osoba je izletjelo iz bara dok su gorjeli", prisjeća se Aleks.

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo više desetina, a povrijeđeno je oko 100 ljudi u baru “Konstelasion”. Tačan broj stradalih i povrijeđenih nije zvanično potvrđen, a tačan uzrok se još uvijek istražuje.