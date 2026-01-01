Svjedok opisao užasne trenutke posle eksplozije u Švajcarskoj.

Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

U Švajcarskoj raste broj žrtava nakon požara i eksplozije koji su se noćas u 1.30 dogodili u klubu u zimovalištu Kran Montana. Prema posljednjim informacijama, najmanje 40 osoba je poginulo, a 100 je povrijeđeno, od kojih većina teško. Iz policije su saopštili da se, zbog težine opekotina, žrtve trenutno ne mogu identifikovati.

Švajcarski portal Le Nouvelliste prenosi izjave žene koja je vidjela kako unesrećeni pristižu u lokalnu bolnicu.

„Vidjela sam stvari koje bih voljela da nikada nisam vidjela“, rekla je žena iz Valaisa.

Tokom noći pratila je majku u bolnicu u Sionu, kada je vidjela žrtvu požara iz Kran Montane kako stiže bez svijesti, donijetu od strane rođaka. Bilo je, kako kaže, 2.25 ujutru.

„Medicinska sestra je zamolila sve da odu i da se vrate sljedećeg dana. Najavila je dolazak tridesetak žrtava nakon eksplozije u Kran Montani. Brzo sam izašla napolje kako bih oslobodila pristup hitnoj pomoći, a onda je nastao haos“, rekla je ona.

Ljudi su, dodala je, počeli da stižu sa svih strana.

An explosion followed by a fire ripped through a bar in the Swiss resort town of Crans-Montana, killing several people and leaving others critically injured, police said.



Is it a random explosion or planned arson ?pic.twitter.com/wjqP9WyBXI — Dennis jacob (@12431djm)January 1, 2026

„Teško povrijeđeni su pristizali u automobilima, osjećao se miris paljevine. Svi su ostavljali svoja vozila nasred pristupne rampe, što mi je blokiralo izlaz“, dodala je ona.

Prema pisanju novina 24heures, ljudi su stajali zatečeni na ulicama, sirene su zavijale, a helikopteri su nadletali područje tokom cijele noći. U baru je bilo mnogo mladih posjetilaca, objavio je Blick.

Jedan svjedok rekao je za 24heures da je požar na plafonu izbio zbog pirotehnike pričvršćene na boce šampanjca. Nastala je panika, zbog koje su se ljudi naglo sjurili niz stepenice u podrum.