Raste broj mrtvih u švajcarskom klubu - poginulo oko 40, a povrijeđeno 115 ljudi.

Izvor: X/SuisseAlert

Frederik Gisler, načelnik policije Kantona Valas u Švajcarskoj, saopštio je posljednje informacije o tragediji u klubu "Konstelasion". Prema njegovim riječima, poginulo je oko 40 osoba, dok je povrijeđeno 115 ljudi, prenosi britanski "Gardijan".

Zasad niko još uvijek nije uhapšen. Istražuje se uzrok požara u poznatom i popularnom klubu koji se zapalio tokom dočeka Nove godine, a svjedoci tvrde da znaju uzrok tragedije.

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo više desetina, a povrijeđeno je oko 100 ljudi u baru “Konstelasion”. Tačan broj stradalih i povrijeđenih nije zvanično potvrđen, a tačan uzrok se još uvijek istražuje.