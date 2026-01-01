Svjedoci sumnjaju da je požar u švajcarskom klubu nastao zbog prskalica u šampanjcu.

Izvor: X/SuisseAlert

Svjedoci stravičnog požara u švajcarskom klubu "Konstelasion" u skijalištu Kran Montana za "BFMTV", filijalu "CNN-a", otkrili su mogući uzrok tragedije u kojoj je u novogodišnjoj noći poginulo više desetina, a povrijeđeno oko 100 ljudi. Svjedoci tvrde da je požar izbio zbog prskalica u šampanjcu.

"Hostese su nosile flaše šampanjca sa prskalicama na vrhu. Vrh flaše bio je preblizu plafona, tako je izbio požar.

Jedna hostesa je bila na ramenima druge, varnice su bile na svega par centimetara od plafona. Kada je vatra zahvatila plafon, za oko 10 sekundi izbio je požar koji se proširio", tvrde svjedoci.

— Terrible drame à Crans-Montana : des étincelles de champagne ont enflammé le plafond du bar Le Constellation, provoquant un incendie fulgurant. Des dizaines de morts, une centaine de blessés, scènes de chaos total, hôpitaux débordés, pompiers en larmes.…pic.twitter.com/6EUeWeuLpM — Mohammed Afiri (@Afiri1789)January 1, 2026

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo više desetina, a povrijeđeno je oko 100 ljudi u baru “Konstelasion”. Tačan broj stradalih i povrijeđenih nije zvanično potvrđen, a tačan uzrok se još uvek istražuje.