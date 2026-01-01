Poznat uzrok eksplozije u Švajcarskoj, oglasio se član Državnog savjeta.

Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Član Državnog savjeta Švajcarske Stefan Ganzer je rekao da uzrok tragedije u Kran-Montani nije eksplozija već požar.

"Tragediju je izazvao požar, a ne eksplozija. Upravo je taj požar izazvao nekoliko eksplozija koje su svjedoci čuli. Međutim, ove eksplozije su bile posledica požara, a ne obrnuto", pojasnio je Ganzer.

Iako su švajcarske vlasti rekla da vjeruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se vjeruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Gosti bara koji su stradali u požaru zadobili su tako stravične povrede da ih nije moguće identifikovati, te će ovo biti najteži zadatak za nadležne.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, u požaru u baru povređeno je dvoje njihovih državljana.

Vidi opis Poznat uzrok eksplozije koja je dovela do smrti više desetina ljudi: Novi detalji tragedije u Švajcarskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Oni su prebačeni u bolnicu. Njihovo stanje trenutno nije poznato.

Posle stravičnog požara u bar u luskuznom ljetovalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera!

U požaru je povrijeđeno više od 100 ljudi, od kojih monogi teško. Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a odjeljenje intenzivne njege je puno.

(Kurir/MONDO)