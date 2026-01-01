Rusija je u 2025. izgubila više od 400.000 vojnika.

Izvor: Twitter/zoranceran/printscreen

Prema velikom istraživanju britanske obavještajne službe koje je sastavio britanski "Telegraf", ruska vojska je tokom 2025. godine izgubila više od 400.000 vojnika. Neki su poginuli, neki su ranjeni, a neki se i dalje vode kao nestali, pa su svi u istom "košu" kao žrtve rata u Ukrajini koji traje od 24. februara 2022. godine.

Prema daljim podacima britanskog lista, Ruska Federacija je za nepune četiri godine rata izgubila više od milion vojnika. Istraživanje je vršila britanska obavještajna služba i ukupan broj ruskih izgubljenih vojnika je oko 1.119.000 vojnika.

Stopa gubitaka je bila najveća u ofanzivi na Pokrovsk. Bitke za ovaj ukrajinski grad i dalje traju, ruska vojska kontroliše dio gradske teritorije, ali i dalje nema potpunu kontrolu.

Britanski list napominje da zvanična Moskva često negira bilo kakve podatke koji dolaze o njihovim gubicima sa Zapada. I sami ne objavljuju ove informacije.

Do ljeta 2025. godine, vjerovalo se da je Rusija izgubila oko 15 odsto više nego u ratu u Avganistanu koji je trajao čitavu deceniju. Rusija se trenutno muči sa finansiranjem svojih trupa zbog učestalih ukrajinskih napada na ključne ruske rafinerije.