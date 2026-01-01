Zelenski tvrdi da je Rusija u novogodišnjoj noći lansirala više od 200 dronova na Ukrajinu, ciljajući energetsku infrastrukturu; PVO je oborila većinu, ali ima poginulih i povređenih.

Izvor: x/printscreen

Rusija je rat prenijela i u 2026. godinu, lansirajući tokom novogodišnje noći više od 200 dronova na Ukrajinu, sa glavnim ciljem gađanja energetske infrastrukture, napisao je danas na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Euronews.

„Rusija namjerno unosi rat u Novu godinu lansirajući više od dvjesta napadačkih dronova na Ukrajinu tokom noći“, poručio je Zelenski na društvenim mrežama, dodajući da su „mete bile naša energetska infrastruktura“.

Žestoki udari širom zemlje

Prema riječima regionalnog čelnika Oleha Kipera, oblast Odese napadnuta je u nekoliko talasa. U objavi na Telegramu naveo je da je oštećena dvospratna stambena zgrada, dok je jedan dron pogodio stan na 17. spratu solitera, ali srećom nije detonirao. Žrtve nisu prijavljene.

U Hersonu su, međutim, ruski napadi tokom jučerašnjeg dana odnijeli jedan život, dok su četiri osobe povrijeđene. U Donjeckoj oblasti takođe je zabilježena jedna žrtva. Pored toga, još 12 osoba je povrijeđeno u napadima na oblasti Zaporožja, Harkova i Sumija.

Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da je protivvazdušna odbrana tokom noći oborila ili neutralisala 176 od ukupno 205 dronova. Ipak, zabilježena su 24 pogotka na 15 lokacija, a napad je u trenutku objavljivanja izveštaja još trajao.

Russia deliberately brings war into the New Year – launching more than two hundred attack drones against Ukraine overnight. Most of them were successfully shot down, and I thank all our warriors who repelled this attack. The strikes hit the Volyn, Rivne, Zaporizhzhia, Odesa,…pic.twitter.com/JfijkZ1y7E — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)January 1, 2026

Mirovni pregovori u senci napada

U svom novogodišnjem obraćanju, Zelenski je izjavio da je mirovni sporazum „90 odsto spreman“, ali je upozorio da će preostalih 10 odsto, za koje se vjeruje da se odnose na ključna sporna pitanja poput teritorije, „odrediti sudbinu mira, sudbinu Ukrajine i Evrope, i način na koji će ljudi živjeti“.

Istovremeno, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, saopštio je u srijedu da je imao „produktivan razgovor“ sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Ukrajine. U razgovorima su učestvovali i američki državni sekretar Marko Rubio, kao i Trampov zet i savjetnik Džared Kušner, a cilj je bio razmatranje daljih koraka u mirovnom procesu.

„Fokusirali smo se na to kako praktično unaprijediti razgovore u ime (Trampovog) mirovnog procesa, uključujući jačanje bezbjednosnih garancija i razvoj efikasnih mehanizama za deeskalaciju, kako bi se pomoglo okončanju rata i obezbijedilo da se on ne ponovi“, napisao je Vitkof u objavi na mreži X.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov potvrdio je da je za subotu planiran sastanak evropskih i ukrajinskih zvaničnika, dok bi se Zelenski naredne sedmice trebao sastati sa evropskim liderima.