Ruska radio stanica UVB 76 ponovo se oglasila emitovanjem pjesme "Labudovo jezero".

Izvor: social media / WillWest News / Profimedia

Ruska radio stanica UVB 76, poznatija kao "radio stanica sudnjeg dana" ili "Zujalica", ponovo se aktivirala u utorak 30. decembra. Prema pisanju "Ekonomic Times-a", ovog puta nije emitovala "program" koji se inače može čuti na njenoj frekvenciji (nabrajanje imena i brojeva bez smisla i značenja), već se čula poznata pjesma "Labudovo jezero" koju je napisao Čajkovski.

Ovo je prvi put da se čula neka pjesma umjesto standardnog "repertoara". Mnogi strahuju da i ovo može da ima neke veze sa ratom u Ukrajini ili drugim potencijalnim vojnim sukobima u svijetu.

Bjeloruska agencija "NEXTA" piše da čak navodno postoji povezanost sa ruskom raketom "Orešnik". Riječ je o interkontinentalnoj balističkoj rakete razorne moći koja je već iskorišćena u Ukrajini.

“Swan Lake” just played on the Doomsday radio station



UVB-76, known as the Buzzer or the Doomsday station, is a mysterious shortwave broadcast that has been on the air since the 1970s.



Its purpose has never been officially explained, and conspiracy theorists spend hours…pic.twitter.com/cCNhXFhhhJ — NEXTA (@nexta_tv)December 30, 2025

Kada se pre ovog puta oglasila ruska radio stanica?

Poslednji put prije jučerašnjeg oglašavanja desilo se 9. septembra ove godine. Tada je UVB pustio dvije misteriozne poruke.

UVB-76 Russian Doomsday Radio has broadcast a new message



The Cold War-era shortwave station has been broadcasting since the 1970s. Located about 18 miles from Moscow, it is believed to be part of a secret military communications network. UVB-76 transmits complex,…pic.twitter.com/yB3mUanpRP — BoDeep (@BoDeepest)September 9, 2025

Radio služi za pokretanje nuklearnog napada?

Dugo postoji i teorija da je ova radio stanica navodno povezana sa ruskim nuklearnim oružjem. Navodno, smatra se da je riječ o “mrtvoj ruci”, odnosno mehanizmu koji bi automatski pokrenuo nuklearni napad punog obima na Zapad kada bi zujanje u potpunosti prestalo.

Odakle se signal emituje?

Radio stanica se emituje na frekvenciji od 4625 kiloherca. Navodno se nalazi na oko 28 kilometara od Moskve i vjeruje se da pripada tajnoj ruskoj vojnoj telekomunikacionoj bazi.