Ruska radio stanica UVB 76 ponovo se oglasila emitovanjem pjesme "Labudovo jezero".
Ruska radio stanica UVB 76, poznatija kao "radio stanica sudnjeg dana" ili "Zujalica", ponovo se aktivirala u utorak 30. decembra. Prema pisanju "Ekonomic Times-a", ovog puta nije emitovala "program" koji se inače može čuti na njenoj frekvenciji (nabrajanje imena i brojeva bez smisla i značenja), već se čula poznata pjesma "Labudovo jezero" koju je napisao Čajkovski.
Ovo je prvi put da se čula neka pjesma umjesto standardnog "repertoara". Mnogi strahuju da i ovo može da ima neke veze sa ratom u Ukrajini ili drugim potencijalnim vojnim sukobima u svijetu.
Bjeloruska agencija "NEXTA" piše da čak navodno postoji povezanost sa ruskom raketom "Orešnik". Riječ je o interkontinentalnoj balističkoj rakete razorne moći koja je već iskorišćena u Ukrajini.
“Swan Lake” just played on the Doomsday radio station— NEXTA (@nexta_tv)December 30, 2025
UVB-76, known as the Buzzer or the Doomsday station, is a mysterious shortwave broadcast that has been on the air since the 1970s.
Its purpose has never been officially explained, and conspiracy theorists spend hours…pic.twitter.com/cCNhXFhhhJ
Kada se pre ovog puta oglasila ruska radio stanica?
Poslednji put prije jučerašnjeg oglašavanja desilo se 9. septembra ove godine. Tada je UVB pustio dvije misteriozne poruke.
UVB-76 Russian Doomsday Radio has broadcast a new message— BoDeep (@BoDeepest)September 9, 2025
The Cold War-era shortwave station has been broadcasting since the 1970s. Located about 18 miles from Moscow, it is believed to be part of a secret military communications network. UVB-76 transmits complex,…pic.twitter.com/yB3mUanpRP
Radio služi za pokretanje nuklearnog napada?
Dugo postoji i teorija da je ova radio stanica navodno povezana sa ruskim nuklearnim oružjem. Navodno, smatra se da je riječ o “mrtvoj ruci”, odnosno mehanizmu koji bi automatski pokrenuo nuklearni napad punog obima na Zapad kada bi zujanje u potpunosti prestalo.
Odakle se signal emituje?
Radio stanica se emituje na frekvenciji od 4625 kiloherca. Navodno se nalazi na oko 28 kilometara od Moskve i vjeruje se da pripada tajnoj ruskoj vojnoj telekomunikacionoj bazi.