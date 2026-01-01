Direktor CIA Džon Retklif obavijestio je Trampa o toj procjeni u srijedu, potvrdili su američki zvaničnici.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Rusija je javno tvrdila da je Ukrajina pokušala da pogodi rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, a bivši američki predsjednik Donald Tramp rekao je novinarima da mu je Putin to lično prenio.

Međutim, CIA je procijenila da Ukrajina nije ciljala Putina u nedavnom napadu dronom na sjeveru zemlje, čime je dovedena u pitanje tvrdnja ruskog lidera koju je u ponedjeljak iznio američkom predsjedniku tokom telefonskog razgovora, piše CNN.

Direktor CIA Džon Retklif obavijestio je Trampa o toj procjeni u srijedu, potvrdili su američki zvaničnici.

Predsjednik SAD je opisao situaciju kao veoma zabrinjavajuću i priznao da se osjeća ljutito, iako je naveo da je moguće da tvrdnja nije tačna. Kasnije je, nakon Retklifove informacije, zauzeo skeptičniji stav prema cijelom slučaju, dijeleći na Truth Socialu članak New York Posta u kojem se ističe da se napad najvjerovatnije nije ni dogodio.

Evropska unija i drugi evropski zvaničnici također su posumnjali u vjerodostojnost optužbe, nazivajući je „namjernom distrakcijom“ i pokušajem Putina da omete mirovne pregovore koje je vodio Tramp.

Moskva je istovremeno objavila da je Ukrajina navodno lansirala 91 dron ka Putinovoj rezidenciji u blizini Valdaja, pri čemu je više od polovine presretnuto nekoliko stotina kilometara dalje, a ostatak iznad Novgoroda između 3.00 i 8.30 po lokalnom vremenu. Ministarstvo odbrane objavilo je mapu kretanja dronova i mjesta gdje su oboreni, ali nije detaljno pojasnilo kako je utvrđeno da su ciljali Valdaj.

Navodni incident dogodio se usred intenzivnih pregovora koje Tramp i njegovi izaslanici vode u pokušaju da posreduju u okončanju rata u Ukrajini. Neki evropski zvaničnici tvrde da je Putinov navod pokušaj da prekine mirovne napore, pri čemu Tramp ne snosi krivicu, zaključuje CNN.