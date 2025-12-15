Premijer Australije oglasio se o masakru u Sidneju u kom je ubijeno 16 osoba.

Premijer Australije Entoni Albanese obratio se javnosti nakon masakra na plaži Bondo u Sidneju u kom je stradalo 16, a povrijeđeno je 38 osoba. Policija je saopštila da su otac i sin izvršili masakr, otkrivene su i dvije improvizovane bombe na plaži nakon pucnjave, a premijer se najavio oštru reakciju države.

"Ono što smo vidjeli juče je čisto zlo. Čin anti-semitizma, čin terorizma na našoj obali na čuvenoj lokaciji plaže Bondi u Australiji.

Ona će sada zauvijek biti ukaljana ovim anti-semitizmom. Zastave su na pola koplja.

Juče je zaista bio mračan dan u istoriji naše nacije. Međutim, mi kao nacija smo jači od kukavica koje su ovo uradile.

Australija neće potpasti pod podjele, nasilje i mržnju. Izaći ćemo jači iz ovoga, odbijamo da dozvolimo da nas podijele kao naciju", rekao je premijer Australije.

Ko je izveo masakr u Sidneju?

Prema saopštenju policije, otac i sin počinili su masakr. Starijeg muškarca je policija likvidirala, a drugi je Naved Akram (24) koji ima prebivalište u Sidneju, ali je ranjen u pucnjavi i nalazi se u bolnici u teškom stanju.

"Plaža će zauvijek biti ukaljana činom terorizma": Prve riječi premijera Australije nakon masakra u Sidneju

Da podsjetimo, osumnjičena su dvojica muškaraca za masakr na plaži Bondi u Sidneju. Oni su pucali na grupu jevrejskih vjernika koji su proslavljali praznik Hanuka na plaži Bondi u Sidneju.