Premijer Australije oglasio se o masakru u Sidneju u kom je ubijeno 16 osoba.
Premijer Australije Entoni Albanese obratio se javnosti nakon masakra na plaži Bondo u Sidneju u kom je stradalo 16, a povrijeđeno je 38 osoba. Policija je saopštila da su otac i sin izvršili masakr, otkrivene su i dvije improvizovane bombe na plaži nakon pucnjave, a premijer se najavio oštru reakciju države.
"Ono što smo vidjeli juče je čisto zlo. Čin anti-semitizma, čin terorizma na našoj obali na čuvenoj lokaciji plaže Bondi u Australiji.
Ona će sada zauvijek biti ukaljana ovim anti-semitizmom. Zastave su na pola koplja.
Juče je zaista bio mračan dan u istoriji naše nacije. Međutim, mi kao nacija smo jači od kukavica koje su ovo uradile.
Australija neće potpasti pod podjele, nasilje i mržnju. Izaći ćemo jači iz ovoga, odbijamo da dozvolimo da nas podijele kao naciju", rekao je premijer Australije.
Ko je izveo masakr u Sidneju?
Prema saopštenju policije, otac i sin počinili su masakr. Starijeg muškarca je policija likvidirala, a drugi je Naved Akram (24) koji ima prebivalište u Sidneju, ali je ranjen u pucnjavi i nalazi se u bolnici u teškom stanju.
"Plaža će zauvijek biti ukaljana činom terorizma": Prve riječi premijera Australije nakon masakra u Sidneju
Da podsjetimo, osumnjičena su dvojica muškaraca za masakr na plaži Bondi u Sidneju. Oni su pucali na grupu jevrejskih vjernika koji su proslavljali praznik Hanuka na plaži Bondi u Sidneju.