Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Boravišna dozvola vam omogućava da legalno živite u stranoj zemlji tokom dužeg perioda, uz pogodnosti poput pristupa lokalnim uslugama, obrazovanju ili mogućnostima za posao.

Za mnoge je to prvi korak ka izgradnji života u inostranstvu ili čak dobijanju državljanstva.

Ako istražujete opcije, portal Global Citizen Solution sastavio je listu zemalja u kojima je trenutno najlakše dobiti boravišnu dozvolu. Među njima se našla i Srbija, ali smo se mi fokusirali na ostatak Evrope.

Vodič razmatra programe poput "Zlatne vize" i istražuje pogodnosti za strane državljane, kao što su poreske olakšice prilagođene različitim potrebama.

Šta je zapravo boravišna dozvola?

Boravište je pravni status koji omogućava osobi da živi u zemlji određeni period, uglavnom uz dozvolu za privremeni boravak ili stalni boravak koji je potrebno obnavljati. Ono može dati pravo na rad i studiranje, ali bez punih prava koja donosi državljanstvo, poput glasanja ili posedovanja pasoša te zemlje.

Ključni faktori za lakši boravak

Postoji mnogo elemenata koje treba uzeti u obzir, ali ova tri su najvažnija:

Brzina obrade: Omogućava selidbu bez duge neizvjesnosti.

Minimalni finansijski zahtjevi: Zemlje sa nižim pragovima prihoda ili investicija su dostupnije većem broju ljudi.

Vrijeme do stalnog boravka: Kraći periodi (od dvije do pet godina) čine zemlju atraktivnijom.

Evropske zemlje sa najjednostavnijim procedurama:

1. Portugal

Poznat po vizama D7 i "Zlatnoj vizi". D7 je idealna za penzionere i osobe sa stabilnim pasivnim prihodima (penzije, investicije).

Minimalni prihod (D7): Najmanje 870 evra mjesečno.

Fizičko prisustvo: Šest mjeseci godišnje.

Vrijeme obrade: Oko 60 dana.

Stalni boravak: Nakon pet godina.

2. Španija

Viza bez prava na rad (Non-Lucrative Visa – NLV) je savršena za one koji se mogu izdržavati bez zaposlenja u Španiji.

Minimalni prihod: 2.400 evra mesečno za glavnog podnosioca.

Vrijeme obrade: 60 dana.

Stalni boravak: Nakon pet godina legalnog boravka.

3. Grčka

Grčki program "Zlatne vize" nudi značajne poreske olakšice i jedan je od najjeftinijih u EU.

Minimalna investicija: 250.000 evra u nekretnine.

Fizičko prisustvo: Nije potreban minimalni boravak.

Stalni boravak: Dobija se odmah nakon investicije.

4. Malta

Program stalnog boravka (MPRP) omogućava porodicama dugoročni boravak uz pristup odličnom zdravstvu i obrazovanju.

Investicija: Kupovina nekretnine od 350.000 evra ili zakup od 12.000 evra godišnje.

Vrijeme obrade: 11–12 mjeseci.

Stalni boravak: Dobija se odmah.

5. Estonija

Programi digitalne nomadske vize i e-boravka namenjeni su tehnološki potkovanim radnicima koji rade na daljinu.

Minimalni prihod: Bruto mjesečni prihod od 4.500 evra.

Vrijeme obrade: 15–30 dana.

Stalni boravak: Nakon pet godina privremenog boravka.

6. Letonija

"Zlatna viza" Letonije omogućava bezvizni pristup Šengenu i put ka EU pasošu.

Minimalna investicija: 250.000 evra u nekretnine ili 50.000 evra u biznis.

Fizičko prisustvo: Jednom godišnje.

Vrijeme obrade: Dva do tri mjeseca.

7. Mađarska

Nova "Zlatna viza" Mađarske nudi desetogodišnju dozvolu uz ulaganje u fondove nekretnina.

Minimalna investicija: 250.000 evra u državni fond.

Vrijeme obrade: Samo 21 dan.

Stalni boravak: Nakon tri godine legalnog boravka.

Savjet za čitaoce: Prije donošenja odluke, važno je detaljno provjeriti aktuelne zakone jer se imigracione politike u EU često mjenjaju radi usklađivanja sa novim bezbjednosnim standardima.