Premijer Hrvatske je naglasio da sve otvorene teme žele da riješe u duhu dobrosusjedskih odnosa.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković istakao je da Hrvatska očekuje dalje iskorake crnogorskih vlasti po otvorenim bilateralnim pitanjima, uključujući nestale osobe, obeštećenje hrvatskih logoraša i školski brod Jadran.

U osvrtu za Hrvatski glasnik, Plenković je naveo da se o pitanjima koja dugo ostaju neriješena vodi redovan politički dijalog sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, kao i na ministarskom nivou.

„Očekujemo napredak Crne Gore po pitanjima nestalih osoba, obeštećenja hrvatskih logoraša, sukcesijskih pitanja, otetog školskog broda Jadran, graničnih sporova, otete imovine i uknjižbe vlasništva Hrvatima u Boki Kotorskoj“, rekao je Plenković.

Premijer Hrvatske je naglasio da sve otvorene teme žele da riješe u duhu dobrosusjedskih odnosa. Podsjetio je da je Hrvatska, tokom ljetnih požara koji su pogodili Crnu Goru, pružila pomoć slanjem kanadera za gašenje požara.

Plenković je dodao da Hrvatska snažno podržava proces proširenja Evropske unije, posebno u zemljama jugoistočne Evrope, ali da preduslov za članstvo ostaje ispunjenje kriterijuma, stvarna politička volja za poštovanje evropskih vrijednosti i principa dobrosusjedskih odnosa.

Prema njegovim riječima, Hrvati u Crnoj Gori i dalje će biti snažna poveznica prema EU i u daljem jačanju odnosa Hrvatske i Crne Gore. Hrvatska zajednica u Crnoj Gori nastaviće da ima podršku Vlade kroz projekte usmjerene na očuvanje kulture, jezika i identiteta, ali i zaštitu prava Hrvata kao manjinskog naroda.

„Drago nam je da je Dom kulture Josipa Markovića u Donjoj Lastvi, koji su Hrvati izgradili 1922. godine, nakon više godina pregovora vraćen hrvatskoj zajednici“, zaključio je Plenković.