Evropska unija je sankcije Rusiji produžila za još šest mjeseci, do 31. jula 2026. godine.

Ove ekonomske mjere, koje su prvi put uvedene 2014. godine, značajno su proširene od februara 2022. kao odgovor na rat u Ukrajini.

One trenutno obuhvataju širok spektar mjera, uključujući ograničenja u oblasti trgovine, finansija, energetike, tehnologije i robe dvostruke namjene, industrije, transporta i luksuzne robe.

Takođe obuhvataju: zabranu uvoza ili transfera sirove nafte koja se transportuje morem, kao i određenih naftnih derivata iz Rusije u EU, isključenje više ruskih banaka iz sistema SWIFT i obustavu emitovanja i dozvola za rad u Evropskoj uniji za više medija povezanih sa Kremljom. Pored toga, posebne mjere omogućavaju EU da se suprotstavi zaobilaženju sankcija.

"Sve dok nezakonite aktivnosti Ruske Federacije nastavljaju da krše osnovna pravila međunarodnog prava, posebno zabranu upotrebe sile, primjereno je da zadržimo sve mjere", navodi se u saopštenju Evropskog savjeta.

Evropski savjet je takođe ponovo potvrdio nepokolebljivu posvećenost EU pružanju stalne političke, finansijske, ekonomske, humanitarne, vojne i diplomatske podrške Ukrajini i njenom narodu, onoliko dugo koliko bude potrebno i u onoj mjeri u kojoj bude neophodno. "Rusija ne smije da pobijedi", zaključuje se.

(Europa.eu)