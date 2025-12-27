Severnokorejski lider Kim Džong Un poslao je čestitku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu povodom Nove godine.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un uputio je čestitku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom Nove godine, u kojoj je poručio da su korejsko-ruski odnosi dodatno ojačani 2025. godine kao najiskreniji savez, javlja Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

"Tokom odlazeće 2025. godine, korejsko-ruski odnosi su postali još jači kao najiskreniji saveznički odnosi, koji dijele krv, tugu i radost u istom rovu, a njihova apsolutna snaga i moć su živopisnije zabilježeni na stranicama epohe i istorije", navodi se u čestitki, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Kim Džong Un je izjavio da niko ne može da uništi odnose i jedinstvo između naroda Rusije i Sjeverne Koreje.

Sjevernokorejski lider je istakao svoj ponos što je, zajedno sa Putinom, tvorac i čuvar "velike istorije korejsko-ruskih odnosa, istorije vječnog prosperiteta prijateljstva" između dvije zemlje.

"Želim još jednom da vas uvjerim da ćemo ja, vlada DNRK, i sav korejski narod uvijek biti uz vas i bratski narod Rusije", navodi se u telegramu.

Sjevernokorejski lider je napomenuo da će pravda i istina, pobjeda i slava uvijek pripadati Rusiji.

Takođe je poželio ruskom predsjedniku dobro zdravlje i još veći uspijeh u njegovom odgovornom radu zaštite dostojanstva i interesa Rusije. Kim Džong Un je poželio ruskom narodu "samo sreću i prosperitet".