Uprava najveće bolnice u Glazgovu izvinila se porodicama nakon ozbiljne greške u mrtvačnici Univerzitetske bolnice Kraljice Elizabete, gdje je zbog zamjene identiteta kremirano pogrešno tijelo.

Izvor: YouTube/Printscreen/WISN 12 News

Incident se navodno dogodio prošlog mjeseca u Univerzitetskoj bolnici Kraljice Elizabete, a uprava navodi da je riječ o ljudskoj grešci. Pokrenuta je interna istraga, dok je osoblje koje je umiješano privremeno suspendovano.

Skot Dejvidson, medicinski direktor bolnice, objasnio je da inače postoje strogi protokoli za identifikaciju i obilježavanje tijela od trenutka kada stignu u mrtvačnicu do predaje pogrebnim službama, ali u ovom slučaju oni nisu poštovani.

"Duboko žalim što ove procedure nisu poštovane u ovoj prilici i što su kao rezultat toga dvije porodice pretrpjele značajne dodatne teškoće u već veoma teškom trenutku", rekao je Dejvidson.

Obje pogođene porodice su obaviještene, a posmrtni ostaci su sada u pogrebnom zavodu, koji im pruža podršku.