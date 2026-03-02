U Podgorici će danas biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori će danas biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Na sjeveru, po kotlinama, ponegdje moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 7 stepeni, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni.



U Podgorici će danas biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha do 6 stepeni, najviša dnevna do 18 stepeni.