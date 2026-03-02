Mještani Botuna okupili su se jutros kod kapije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kako bi blokirali ulazak radnika na gradilište.
Kod kapije gradilista prisutna je policija.
Blokadu gradilišta najavili su na zboru građana održanom u subotu, 28. februara, javlja CdM.
Protesti u Botunu ponovu su pokrenuti prije nekoliko dana zbog, kako tvrde mještani, otkopavanja opasnog otpada na gradilištu. Informacija o toj vrsti otpada od nadležnih nije potvrđena, a rečeno je da će iskope ispitati CETI.